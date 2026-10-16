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Marco BaroniGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Serie B: Verona-Catanzaro 2-2, Baroni se juega ahora el puesto, mientras Gorgone toma aire

Verona vs Catanzaro
Serie B
Verona
Catanzaro

Empate en el Bentegodi en el partido adelantado del viernes de la séptima jornada de la Serie B

En el partido adelantado del viernes de la séptima jornada de la Serie B, el Hellas Verona de Marco Baroni y el Catanzaro de Giorgio Gorgone empatan 2-2. Con el punto de hoy, el Hellas Verona suma 8 puntos en la clasificación, mientras que el Catanzaro llega a los 4.


Para los locales, se trata de un pequeño tropiezo que frena su carrera hacia los puestos de cabeza, mientras que para los visitantes este empate supone una bocanada de aire, sobre todo para Gorgone, cuyo puesto habría estado seriamente en peligro en caso de derrota.




Quien podría correr peligro ahora, en cambio, es el propio Baroni. Según escribe Luca Cilli en X, el Verona analizará la situación de su entrenador. Si el club decide valorar a otros técnicos, entre los perfiles que podría tener en cuenta figuran Davide Ballardini y Paolo Zanetti.


  • LOS GOLES

    En cuanto al desarrollo del partido, el Catanzaro se adelantó en el minuto 11 por medio de Candela, el Verona remontó con un doblete de Mosquera (minutos 37 y 67) y el equipo calabrés empató con un gol de Pecorino de penalti en el minuto 75.

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