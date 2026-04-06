Tras los partidos de ayer, la 33.ª jornada de la Serie B concluyó hoy con los otros ocho encuentros que cerraron esta ronda del campeonato: victorias importantes para el Venezia de cara al ascenso, y para el Pescara y la Sampdoria en la parte baja de la clasificación. El equipo de Stroppa se ha llevado los tres puntos gracias al 3-1 en casa ante el Juve Stabia, se ha desmarcado del Frosinone —que ayer ganó al Padova— y es líder en solitario con 71 puntos, +3 sobre los giallazzurri. En tercera posición se encuentra el Monza, que en el partido de hoy ha empatado con el Catanzaro en el duelo directo por los play-offs. En la zona de permanencia, la Sampdoria gana un partido fundamental contra el Empoli y el Pescara da un salto importante al subir al tercer puesto por la cola, a dos puntos de los play-outs, superando de un solo golpe al Reggiana y al Spezia.
Dazn
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Serie B, resultados, goleadores y clasificación: Insigne vuelve a llevar al Pescara a la victoria
SERIE B, RESULTADOS Y GOLES DE LA JORNADA 33
Frosinone-Padova 2-0
25' Raimondo, 29' Gelli
Palermo-Avellino 2-0
12' Palumbo, 82' Ranocchia
Cesena-Sudtirol 1-1
3' Tait (S), 17' autogol Davi (C)
Mantova-Entella 1-0
84' Marras
Catanzaro-Monza 1-1
6' Pontisso (C), 96' p. Pessina (M)
Bari-Modena 3-1
22' pen. Moncini (B), 31' aut. Adorni (B), 80' Cuni (B), Ambrosino (M)
Venecia-Juve Stabia 3-1
39' (autogol) Giorgini (V), 45' Carissoni (J), 48' Adorante (V), 74' Adorante (V)
Reggiana-Pescara 1-3
21' Olzer (P), 50' Insigne (P), 68' Lambourde (R), 89' Meazzi (P)
Sampdoria-Empoli 1-0
58' Pierini
Carrarese-Spezia 3-1
17' Calabrese (C), 23' Finotto (C), 49' Valoti (S), 63' Abiuso (C)