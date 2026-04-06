Serie B, resultados, goleadores y clasificación: Insigne vuelve a llevar al Pescara a la victoria

Tras los partidos de ayer, la 33.ª jornada de la Serie B concluyó hoy con los otros ocho encuentros que cerraron esta ronda del campeonato: victorias importantes para el Venezia de cara al ascenso, y para el Pescara y la Sampdoria en la parte baja de la clasificación. El equipo de Stroppa se ha llevado los tres puntos gracias al 3-1 en casa ante el Juve Stabia, se ha desmarcado del Frosinone —que ayer ganó al Padova— y es líder en solitario con 71 puntos, +3 sobre los giallazzurri. En tercera posición se encuentra el Monza, que en el partido de hoy ha empatado con el Catanzaro en el duelo directo por los play-offs. En la zona de permanencia, la Sampdoria gana un partido fundamental contra el Empoli y el Pescara da un salto importante al subir al tercer puesto por la cola, a dos puntos de los play-outs, superando de un solo golpe al Reggiana y al Spezia.



