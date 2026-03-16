Serie B: por qué no se juega el Catanzaro-Modena: el motivo y cuándo se recuperará

El mal tiempo paraliza la Serie B. De hecho, se ha aplazado el partido entre los equipos de Aquilani y Sottil, que se disputaban los primeros puestos de la clasificación. La decisión se tomó tras la orden emitida por el alcalde de Catanzaro, que dispuso el cierre de todas las instalaciones deportivas públicas del término municipal durante el martes. La medida se adoptó a la luz del boletín de alerta de la Protección Civil regional, que señala la persistencia de condiciones meteorológicas adversas, con precipitaciones intensas y posibles tormentas también en las próximas horas. A raíz de la ordenanza municipal, la Liga de la Serie B ha oficializado el aplazamiento del partido: aún no se ha fijado una fecha para disputarlo.

Como se ha dicho, se trataba de un partido muy esperado y que podía decir mucho respecto a las primeras posiciones de la clasificación. Además, el encuentro entre ambos equipos llegaba en un momento clave del campeonato en el que, de hecho, se juega la clasificación entre dos equipos que aspiran a los playoffs. El Catanzaro ocupa actualmente el quinto puesto, mientras que los gialloblù se encuentran a cinco puntos de distancia.