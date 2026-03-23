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Serie B, Donadoni, a punto de ser destituido en el Spezia: D'Angelo, listo para volver

Se avecina otro cambio de entrenador para el club de la Liga.

Roberto Donadoni corre el riesgo de ser destituido en el Spezia.


Tras la derrota por 3-1 sufrida el sábado por la tarde en el campo del Juve Stabia, el club de Liguria se inclina por cambiar de entrenador.

El equipo se encuentra en la zona de descenso, en el tercer puesto por la cola, con 30 puntos (al igual que el penúltimo, el Reggiana) acumulados en 32 jornadas de la Serie B, a seis jornadas del final de la temporada regular.

La zona de play-out está solo un punto por encima, mientras que la zona de salvación se encuentra a 4 puntos.


  • D'ANGELO, LISTO PARA VOLVER

    Tras cinco años sin entrenar, Donadoni se incorporó al banquillo del Spezia el pasado 4 de noviembre (cuando el equipo era colista de la clasificación con 7 puntos en 11 jornadas, al igual que la Sampdoria) en sustitución del destituido Luca D'Angelo, quien ahora está a punto de volver a ponerse al frente del equipo.


    La decisión la tomará hoy la propiedad. El propietario del club ligure es Charlie Stillitano, quien, en su calidad de directivo, llevó a Donadoni a jugar con los Metrostars en 1996.


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