La Serie B sale al campo para la jornada entre semana correspondiente a la 31.ª jornada, aunque el Catanzaro-Modena se ha aplazado hasta una fecha aún por determinar debido a la alerta meteorológica en Calabria.

El Palermo empata 2-2 en casa ante el Juve Stabia: tras los goles de penalti de Leone y Pohjanpalo, se produce otro intercambio de goles entre Bani y Mosti.

El equipo rosanero, entrenado por Filippo Inzaghi, se mantiene cuarto en la clasificación con 58 puntos.