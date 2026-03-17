La aventura de Ashley Cole en el banquillo del Cesena empieza con dificultades. Tras sustituir al técnico Michele Mignani (destituido tras el empate a 2-2 en casa ante el Frosinone), el entrenador inglés debuta en el campo del Mantova, que se adelantó en el minuto 6 gracias a un gol en propia puerta de Zaro.
En la segunda parte, tres jugadores del Cesena (Guidi, Ciofi y Piacentini) reciben tarjetas amarillas y el Mantova dobla la ventaja con Meroni en el minuto 58.
Cole intenta darle un nuevo aire al partido con cinco cambios: Cerri por Vrioni en el minuto 60, Bastoni y Olivieri por Ciervo y Corazza en el 63, y Amoran y Bisoli por Piacentini y Francesconi en el 75.
Pero en el tercer minuto de descuento, Mancuso sentenció el 3-0 a favor del Mantova, que suma 34 puntos en la clasificación, mientras que el Cesena se queda con 40.
La alineación del Cesena (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini (75' Amoran), Guidi; Francesconi (75' Bisoli), Corazza (63' Olivieri); Ciervo (63' Bastoni), Berti, Shpendi; Vrioni (60' Cerri). (Suplentes: Siano, Ferretti, Abbondanza, Arrigoni, Domeniconi, Kebbeh). Entrenador: Cole.