Serie A, valor de las plantillas: el Como es el que más crece, la Juventus es el único grande que baja

El proyecto del Como, respaldado por los hermanos Hartono con una inversión total de unos 390 millones de euros, sigue dando que hablar tanto dentro como fuera del campo. El objetivo es ambicioso: construir en la provincia un modelo futbolístico avanzado, capaz de integrar deporte, turismo, moda, medios de comunicación y estilo de vida. Un ecosistema que va más allá del fútbol, pero que, inevitablemente, parte del terreno de juego.

Los resultados deportivos parecen confirmar la idoneidad del camino emprendido. La actual cuarta posición en la Serie A ya es una primera señal. También los datos sobre la valoración de las plantillas refuerzan esta interpretación: según el análisis de los datos de Football Benchmark, a través de un estudio en profundidad de La Gazzetta dello Sport, el Como es el equipo entre los siete primeros de la liga que ha registrado el mayor crecimiento en el valor total de la plantilla desde el inicio de la temporada.

Entre septiembre y febrero, el valor estimado de los jugadores pasó de 268 a 328 millones de euros, con un incremento de 60 millones.Inmediatamente por detrás se sitúa el Inter (+50 millones, de 693 a 743), mientras que el Milan sube 26 millones hasta alcanzar los 534. También crecen el Atalanta (+18 millones, hasta 405), la Roma (+17 millones, hasta 407) y el Nápoles (+12 millones, hasta 436). El único grande que registra un descenso es la Juventus, que pierde 15 millones, pasando de 658 a 643.