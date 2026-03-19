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Redazione Calciomercato

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Serie A, todas las alineaciones probables de la 30.ª jornada del campeonato: ¿McTominay y Kean desde el principio? Vuelven Rabiot y Bastoni; la duda sobre el puesto de Yildiz

El programa y todas las últimas noticias de los distintos campos

Quedan nueve jornadas para el final de la Serie A: comienza la 30.ª de 38, la última antes del parón dedicado a los partidos de clasificación para el Mundial de la selección italiana. Se empieza el viernes 20 de marzo con el Cagliari-Nápoles y luego el Génova-Udinese, para terminar el domingo 22 de marzo con el Fiorentina-Inter.

El Milan, segundo en la clasificación, recibe al Torino, mientras que en la lucha por la Champions, el Como, la Juventus y la Roma deben sumar los tres puntos contra el Pisa, el Sassuolo y el Lecce, respectivamente.

EL CALENDARIO

Viernes 20 de marzo

18:30 h - Cagliari-Nápoles - DAZN

20:45 h - Génova-Udinese - DAZN/Sky

Sábado 21 de marzo

15:00 h - Parma-Cremonese - DAZN

18:00 h - Milan-Torino - DAZN

20:45 h - Juventus-Sassuolo - DAZN/Sky

Domingo 22 de marzo

12:30 h - Como-Pisa - DAZN

15:00 h - Atalanta-Verona - DAZN

15:00 h - Bolonia-Lazio - DAZN

18:00 h - Roma-Lecce - DAZN/Sky

20:45 h - Fiorentina-Inter - DAZN

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  • CAGLIARI-NÁPOLES

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Zappa; Folorunsho, Esposito. Entrenador: Pisacane.

    NÁPOLES (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, McTominay, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. Entrenador: Conte.


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  • GENOVA-UDINESE

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigaard, Vázquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Ellertsson; Colombo, Vitinha. Entrenador: De Rossi.

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Entrenador: Runjaic.


  • PARMA-CREMONESE

    PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Ordóñez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Entrenador: Cuesta.

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Djuric. Entrenador: Giampaolo.


  • MILÁN-TURÍN

    MILÁN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Entrenador: Allegri.

    TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams. Entrenador: D'Aversa.


  • JUVENTUS-SASSUOLO

    JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. Entrenador: Spalletti.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, García; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Entrenador: Grosso.


  • COMO-PISA

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Entrenador: Fábregas.

    PISA (3-4-3): Nicolás; Albiol, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Loyola, Hojholt, Angori; Moreo, Stojilkovic, Tramoni. Entrenador: Hiljemark.


  • ATALANTA-VERONA

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Dijmsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Entrenador: Palladino.

    VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. Entrenador: Sammarco.


  • BOLONIA-LAZIO

    BOLONIA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Entrenador: Italiano.

    LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Cancellieri. Entrenador: Sarri.


  • ROMA-LECCE

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen. Entrenador: Gasperini.

    LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. Entrenador: Di Francesco.


  • FIORENTINA-INTER

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. Entrenador: Vanoli.

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. Entrenador: Chivu.