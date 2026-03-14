Serie A: todas las alineaciones previstas para la vigésimo novena jornada del campeonato

La Serie A vuelve a los terrenos de juego para la 29.ª jornada de la temporada 2025/26. La jornada comienza el viernes 13 de marzo y concluye el lunes 16.
Se empieza con el Torino-Parma (4-1) el viernes por la noche. El sábado le toca el turno al Inter-Atalanta a las 15:00, al Nápoles-Lecce a las 18:00 y al Udinese-Juventus a las 20:45. El domingo se abre con el Verona-Génova, continúa con el Pisa-Cagliari y el Sassuolo-Bolonia a las 15:00, con el Como-Roma a las 18:00 y termina con el Lazio-Milan. El partido aplazado del lunes es el Cremonese-Fiorentina.