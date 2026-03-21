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Grafica Milan-Torino 2025-2026 CMCalciomercato

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Serie A, Milan-Torino EN DIRECTO a las 18:00: últimas noticias sobre las alineaciones

Sigue con nosotros EN DIRECTO el partido entre el Milan y el Torino, correspondiente a la 30.ª jornada de la Serie A

Allegri lo ha dicho en rueda de prensa: la delantera rossonera debe dar un impulso al equipo, y cada uno de sus integrantes debe volver a marcar hoy contra el Torino tras la debacle de Roma ante la Lazio. El Milan tendrá que prescindir de Leao, lesionado y ni siquiera convocado; por eso, uno de entre Fullkrug y Nkunku tendrá la oportunidad de ascender en la jerarquía junto al habitual Pulisic. Los rossoneri deben volver a la senda de la victoria, dado que el Nápoles les ha superado momentáneamente tras imponerse ayer a Cagliari. En el camino de Allegri se encuentra el Torino de Roberto D'Aversa, que ha recuperado la serenidad gracias a las dos victorias sobre la Lazio y el Parma, intercaladas por una única derrota a manos del Nápoles.

Jornada 30 de la Serie A


Milan-Torino 0-0

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    FICHA DEL PARTIDO


    Milan-Torino 0-0


    Goles:


    Amonestados:


    Expulsados:


    MILÁN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic. Entrenador: Allegri.


    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. Entrenador: D'Aversa.

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