El mercado de fichajes de verano en la Serie A está llegando a su fin. Los clubes trabajan para completar las plantillas que pondrán a disposición de sus entrenadores para competir por los objetivos de la temporada. El cierre llegará el martes 1 de septiembre a las 20:00 para las operaciones de entrada, mientras que no hay un límite para las de salida.





De hecho, los clubes solo podrán inscribir nuevos fichajes hasta las 20:00 del 1 de septiembre, pero para los traspasos de salida no hay una fecha límite. Los equipos podrán ceder a sus futbolistas a aquellas ligas en las que los mercados sigan abiertos también después del 1 de septiembre. Y con muchos descartes todavía por colocar, puede haber muchas oportunidades para formalizar salidas incluso después de la fecha de cierre en Italia.





Veamos, por tanto, cuáles son las principales ligas en las que el mercado cierra después del 1 de septiembre.



