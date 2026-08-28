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CM Grafica Gimenez Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

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Serie A: los clubes están llenos de excedentes; de Arabia a Turquía y la MLS, estos son los mercados abiertos después del 1 de septiembre

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El gong del mercado de fichajes llegará el 1 de septiembre para la Serie A, pero los equipos pueden cerrar las ventas también después: estos son los campeonatos en los que la ventana estival se cerrará más tarde

El mercado de fichajes de verano en la Serie A está llegando a su fin. Los clubes trabajan para completar las plantillas que pondrán a disposición de sus entrenadores para competir por los objetivos de la temporada. El cierre llegará el martes 1 de septiembre a las 20:00 para las operaciones de entrada, mientras que no hay un límite para las de salida.


De hecho, los clubes solo podrán inscribir nuevos fichajes hasta las 20:00 del 1 de septiembre, pero para los traspasos de salida no hay una fecha límite. Los equipos podrán ceder a sus futbolistas a aquellas ligas en las que los mercados sigan abiertos también después del 1 de septiembre. Y con muchos descartes todavía por colocar, puede haber muchas oportunidades para formalizar salidas incluso después de la fecha de cierre en Italia.


Veamos, por tanto, cuáles son las principales ligas en las que el mercado cierra después del 1 de septiembre.


  • PREMIER, LIGA, LIGUE 1 Y LIGA PORTUGAL UNIFICADAS

    Las principales ligas europeas están unificadas. En la Bundesliga, el mercado cierra el 31 de agosto, solo un día antes, mientras que en la Premier League, LaLiga, la Ligue 1 y la Liga Portugal cierra el 1 de septiembre. La principal diferencia está en la liga inglesa, donde el cierre llega más tarde, a las 23:00 hora local.


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  • CUÁNDO CIERRA EN LAS OTRAS LIGAS EUROPEAS

    El 2 de septiembre sonará el gong en la Eredivisie, la liga neerlandesa, y en las ligas danesa y noruega. Un día después, el 3 de septiembre, se cerrarán las negociaciones en Escocia y Austria. En cambio, habrá tiempo hasta el 4 de septiembre para cerrar operaciones con Turquía, mientras que el 7 de septiembre llegará el cierre en Rumanía, Eslovenia y Croacia, y el 8 de septiembre en Suiza y la República Checa. Incluso se llega hasta el 15 de septiembre para el mercado en Grecia.


  • Los cierres en Arabia, la MLS y Argentina

    Habrá tiempo hasta el 2 de septiembre para formalizar posibles traspasos a la MLS, mientras que un día después llegará el cierre en Argentina. El mercado que cerrará más tarde será el árabe, con la Saudi Pro League manteniendo abierta la posibilidad de comprar futbolistas hasta el 12 de octubre de 2026. Se trata de una oportunidad potencialmente muy importante para los equipos de la Serie A, y no solo, para poder dar salida a los futbolistas que ya no forman parte de los distintos proyectos.


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  • CUÁNTOS DESCARTES HAY EN LA SERIE A

    Son muchos, a 28 de agosto, los futbolistas que buscan equipo. El Milan, que espera formalizar la salida de Leao, debe encontrar una solución para Fofana, Tomori, Gimenez y Bondo, que no forman parte del proyecto de Amorim. El Inter, en cambio, está a la espera de encontrar una solución para Massolin en calidad de cedido.


    Fuera de los planes de Spalletti están, por su parte, Nico González, David y Cabal, mientras que Allegri, en el Napoli, lidia con las complicadas situaciones de Cajuste, Lindstrom y Folorunsho, para quienes será necesario encontrar una salida. Y quién sabe si el cierre más allá del 1 de septiembre de muchos mercados en Europa y no solo allí no puede servir a los clubes.


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