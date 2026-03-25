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cm grafica lautaro martinez inter 2025 26 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Serie A, los 30 jugadores más caros: Lautaro lidera la lista, el caso de David, un valor con buena plusvalía

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Las valoraciones de los futbolistas de la Serie A 2025-26: en el TOP 10 hay 5 jugadores del Inter

El capitán del Inter, Lautaro Martínez, sigue liderando la clasificación de los futbolistas más caros de la Serie A, según los datos actualizados por la web especializada Transfermarkt, que ha elaborado la clasificación completa. El argentino, con un valor de mercado de 85 millones de euros, precede en el podio a Kenan Yildiz, de la Juventus, con un valor estimado de 75 millones, y a su compañero de equipo Alessandro Bastoni, que según Transfermarkt vale 70 millones.


LOS CASOS DE DAVID Y VLAHOVIC

En lo que respecta al mercado, resulta interesante destacar la valoración de dos jugadores de los que mucho se ha hablado en estos meses, ambos de la Juventus: Jonathan David y Dusan Vlahovic. Al primero, fichado por los bianconeri el pasado verano como agente libre, Transfermarkt le atribuye un valor de 35 millones de euros, una cifra que, si realmente se recaudara en caso de venta del canadiense, permitiría a la Vecchia Signora obtener una buena plusvalía. El mismo valor se aplica a Vlahovic, cuya valoración se ha reducido a la mitad con respecto a los 70 millones (+10 de bonificaciones) que la Juventus pagó por él en enero de 2022. El serbio termina contrato en junio y está negociando su renovación con los bianconeri.


A continuación, el top 30 de los jugadores más caros de la Serie A 2025-26 según las estimaciones de Transfermarkt, con la variación, al alza o a la baja, respecto a la actualización anterior.

  • DEL PUESTO 30 AL 21

    30) Matías Soulé (Roma, extremo derecho) - 35 millones

    29) Gleison Bremer (Juventus, defensa central) - 35 millones

    28) Evan Ndicka (Roma, defensa central) - 35 millones (+5 millones)

    27) Jonathan David (Juventus, delantero centro) - 35 millones

    26) Mile Svilar (Roma, portero) - 35 millones

    25) Donyell Malen (Roma, delantero centro) - 35 millones (+10 millones)

    24) Dusan Vlahovic (Juventus, delantero centro) - 35 millones

    23) Ange-Yoan Bonny (Inter, delantero centro) - 35 millones

    22) Strahinja Pavlovic (Milan, defensa central) - 35 millones (+7 millones)

    21) Charles De Ketelaere (Atalanta, mediapunta) - 35 millones

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  • DEL PUESTO 20 AL 11

    20) Alessandro Buongiorno (Nápoles, defensa central) - 35 millones (-10 millones)

    19) Santiago Castro (Bolonia, delantero centro) - 35 millones

    18) Wesley (Roma, lateral derecho) - 40 millones (+5 millones)

    17) Moise Kean (Fiorentina, delantero centro) - 40 millones (-5 millones)

    16) Yann Bisseck (Inter, defensa central) - 40 millones (+5 millones)

    15) Khephren Thuram (Juventus, centrocampista) - 40 millones

    14) Ederson (Atalanta, centrocampista) - 40 millones

    13) Pio Esposito (Inter, delantero centro) - 45 millones (+10 millones)

    12) Scott McTominay (Nápoles, centrocampista) - 45 millones

    11) Manu Koné (Roma, centrocampista) - 50 millones

  • EL TOP 10

    10) Federico Dimarco (Inter, lateral izquierdo) - 50 millones

    9) Nicolò Barella (Inter, centrocampista) - 50 millones (-10 millones)

    8) Marcus Thuram (Inter, delantero centro) - 50 millones (-10 millones)

    7) Rasmus Hojlund (Nápoles, delantero centro) - 50 millones (+5 millones)

    6) Christian Pulisic (Milan, extremo derecho) - 50 millones (-10 millones)

    5) Rafael Leão (Milan, extremo izquierdo) - 65 millones (-5 millones)

    4) Nico Paz (Como, mediapunta) - 65 millones

    3) Alessandro Bastoni (Inter, defensa central) - 70 millones (-10 millones)

    2) Kenan Yildiz (Juventus, extremo izquierdo) - 75 millones

    1) Lautaro Martínez (Inter, delantero centro) - 85 millones

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