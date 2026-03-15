Un gol de Gustav Isaksen frena la carrera del Milan hacia el primer puesto. Los rossoneri pierden 0-1 en el Olimpico contra la Lazio; decisivo el gol del danés en el minuto 26 de la primera parte, con el que aleja al equipo de Allegri del Inter: ayer los nerazzurri empataron 1-1 contra el Atalanta, pero la derrota del Milan les permite, de todos modos, ampliar la ventaja en un punto, con el equipo de Chivu ahora a +8 sobre los rossoneri. El Milan ha perdido tras dos victorias consecutivas contra la Cremonese y precisamente en el derbi contra el Inter; el próximo partido será en San Siro contra el Torino y el Inter jugará en Florencia contra el equipo de Vanoli.
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Serie A, la lucha por el título entre el Inter y el Milan: comparación de la clasificación y el calendario
EL CALENDARIO DEL INTER
En la lucha por el título, por lo tanto, los nerazzurri cuentan con una ventaja de ocho puntos que deben gestionar de aquí al final del campeonato. En la próxima jornada, como ya se ha dicho, el Inter viajará a Florencia para el partido del domingo 22 de marzo a las 20:45, luego recibirá a la Roma en San Siro el domingo 5 de abril, también a las 20:45; el fin de semana del 11 y 12 de abril jugará en Como y luego volverá a casa para enfrentarse al Cagliari el fin de semana del 18 y 19 de abril. Es el último partido de los nerazzurri antes del partido de vuelta de la semifinal de la Coppa Italia, programado contra el Como el 21 de abril a las 21:00 (el partido de ida terminó 0-0).
EL CALENDARIO DEL INTER
22 de marzo a las 20:45: Fiorentina-Inter
5 de abril a las 20:45: Inter-Roma
11/12 de abril: Como-Inter
18/19 de abril: Inter-Cagliari
21 de abril a las 21:00: Inter-Como (Copa de Italia)
25/26 de abril: Torino-Inter
2/3 de mayo: Inter-Parma
9/10 de mayo: Lazio-Inter
13 de mayo: posible final de la Copa de Italia
16/17 de mayo: Inter-Verona
23/24 de mayo: Bolonia-Inter
EL CALENDARIO DEL MILÁN
Los rossoneri se ven obligados a ir a la caza y esperan recuperar puntos ya en la próxima jornada, en la que el Milan se enfrentará al Torino el sábado 21 de marzo a las 18:00. El lunes 6 de abril es una fecha que hay que marcar en rojo, ya que a las 20:45 está programado el gran partido contra el Nápoles y, en la siguiente jornada, el fin de semana del 11 al 12 de abril, el equipo de Allegri recibirá al Udinese y luego se enfrentará al Verona en el partido del 18/19 de abril, que precede a otro gran duelo, el del 25/26 de abril contra la Juventus.
EL CALENDARIO DEL MILÁN
21 de marzo a las 18:00: Milan-Torino
6 de abril a las 20:45: Nápoles-Milan
11/12 de abril: Milan-Udinese
18/19 de abril: Verona-Milan
25/26 de abril: Milan-Juventus
2/3 de mayo: Sassuolo-Milan
9/10 de mayo: Milán-Atalanta
16/17 de mayo: Génova-Milán
23/24 de mayo: Milán-Cagliari