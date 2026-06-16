En la Serie A 2025/26, el Inter ganó su 21.º Scudetto, el primero bajo la dirección de Cristian Chivu. Según Calcio e Finanza, la clasificación final afecta tanto lo deportivo como lo económico: de ella, junto con otros factores, depende el reparto de los derechos televisivos que la Lega Serie A distribuye entre los 20 clubes de la categoría.
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Serie A, ingresos por derechos de televisión en la temporada 2025/26: los ingresos de cada equipo
887 MILLONES PARA REPARTIR ENTRE LOS CLUBES
Según Calcio e Finanza, este año se repartirán887 millones de euros entre los clubes, ligeramente por debajo de los 900 millones de la temporada 2024/25. ¿Cómo se distribuyen esos ingresos? ¿Cuánto percibe cada uno de los 20 equipos de la Serie A por los derechos televisivos de la temporada 2025/26?
La Ley Melandri, modificada por la reforma Lotti, establece un reparto así:
el 50 % se reparte a partes iguales entre todos los clubes;
un 28 % por resultados deportivos (11,2 % por la clasificación de la última temporada, 2,8 % por los puntos de esa misma temporada, 9,33 % por las cinco temporadas anteriores y 4,67 % por los resultados históricos);
y el 22 % según el arraigo social (1,1 % por minutos jugados por jóvenes, 12,54 % por espectadores en el estadio y 8,36 % por audiencia televisiva).
LA DISTRIBUCIÓN
La Serie A repartirá 897 millones de euros netos entre los clubes por la temporada que acaba de terminar. Esta cifra incluye el «paracaídas» para los descendidos a la Serie B, los pagos solidarios a ligas inferiores y otras aportaciones.
Según las estimaciones, se repartirá:
el 50 % se repartirá a partes iguales (443,5 M€);
el 11,2 % según la clasificación de la última Liga, 99,3 millones;
el 2,8 % ligado a los puntos del último torneo (24,8 millones);
el 9,33 % vinculado a los resultados de las cinco temporadas anteriores, 82,8 millones;
el 4,67 % por resultados históricos, 41,4 millones;
el 1,1 % vinculado a los minutos jugados por jóvenes (9,8 millones);
el 12,54 % vinculado a los espectadores en el estadio en los últimos tres años, 11,2 millones;
y el 8,36 % vinculado a la audiencia televisiva, equivalente a 74,1 millones.
EL INTER, POR DELANTE DEL MILÁN Y EL NÁPOLES
¿Cuánto ingresará cada club por los derechos televisivos de la Serie A 2025/26?
El Inter lidera conmás de 80 millones, seguido por el Milan (superior a 71 millones pese a ser quinto) y el Nápoles (67 millones). La Roma, cuarta, ingresará unos 64,5 millones, y la Juventus, quinta, algo más de 63. En la parte baja están Sassuolo, Parma, Cremonese y Pisa, con menos de 30 millones cada uno.
Los cuatro primeros perciben unos 285 millones (32 % del total), y los cinco últimos apenas superan los 140 millones en conjunto. La proporción entre el primero y el último es de unos 3,3:1, mientras que en la Premier League —cuyos ingresos cuadruplican los de la Serie A, con 3.400 millones la pasada temporada— la ratio es de solo 1,6:1.