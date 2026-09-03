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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Serie A, adelantos y aplazados de la 6.ª a la 12.ª jornada: Milan-Inter, el sábado por la noche del 31 de octubre; al día siguiente, Juventus-Napoli

Serie A

El calendario detallado del campeonato de Serie A en octubre y noviembre

La Lega Serie A ha dado a conocer los horarios adelantados y retrasados que se jugarán desde la sexta jornada hasta la duodécima jornada del campeonato italiano. Napoli-Roma se jugará el sábado 24 de octubre a las 18:00, el derbi de Milán Milan-Inter se ha adelantado al sábado 31 de octubre a las 20:45, mientras que al día siguiente, el 1 de noviembre, se disputará Juventus-Napoli, a las 20:45.



  • 6.ª jornada

    Sábado 10 de octubre de 2026

    15.00: Genoa-Fiorentina

    18.00: Inter-Parma

    20.45: Napoli-Frosinone

    Domingo 11 de octubre de 2026

    12.30: Como-Roma

    15.00: Lazio-Monza

    15.00: Lecce-Bologna

    18.00: Sassuolo-Milan

    20.45: Cagliari-Juventus

    Lunes 12 de octubre de 2026

    18.30: Atalanta-Venezia

    20.45: Torino-Udinese


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  • 7ª JORNADA

    Viernes 16 de octubre de 2026

    18.30 horas: Frosinone-Sassuolo

    20.45 horas: Monza-Cagliari

    Sábado 17 de octubre de 2026

    15.00 horas: Venezia-Napoli

    18.00 horas: Bolonia-Inter

    20.45 horas: Roma-Génova

    Domingo 18 de octubre de 2026

    12.30 horas: Udinese-Lecce

    15.00 horas: Fiorentina-Como

    18.00 horas: Milan-Atalanta

    20.45 horas: Juventus-Lazio

    Lunes 19 de octubre de 2026

    20.45 horas: Parma-Torino


  • 8ª JORNADA

    Viernes, 23 de octubre de 2026

    20.45 h: Cagliari-Bologna

    Sábado, 24 de octubre de 2026

    15.00 h: Como-Sassuolo

    15.00 h: Torino-Monza

    18.00 h: Napoli-Roma

    20.45 h: Lazio-Parma

    Domingo, 25 de octubre de 2026

    12.30 h: Inter-Fiorentina

    15.00 h: Atalanta-Frosinone

    15.00 h: Genoa-Venezia

    18.00 h: Lecce-Juventus

    20.45 h: Udinese-Milan

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  • 9ª jornada (fecha intersemanal)

    Martes, 27 de octubre de 2026

    18.30: Sassuolo-Lazio

    20.45: Roma-Cagliari

    20.45: Torino-Como

    Miércoles, 28 de octubre de 2026

    18.30: Milan-Bologna

    18.30: Parma-Udinese

    18.30: Venezia-Inter

    20.45: Genoa-Juventus

    20.45: Monza-Napoli

    Jueves, 29 de octubre de 2026

    18.30: Frosinone-Lecce

    20.45: Fiorentina-Atalanta


  • 10.ª jornada

    Sábado 31 de octubre de 2026

    15.00: Bolonia-Monza

    18.00: Udinese-Roma

    20.45: Milan-Inter

    Domingo 1 de noviembre de 2026

    12.30: Como-Venecia

    15.00: Frosinone-Torino

    15.00: Lazio-Cagliari

    18.00: Lecce-Génova

    20.45: Juventus-Nápoles

    Lunes 2 de noviembre de 2026

    18.30: Sassuolo-Fiorentina

    20.45: Atalanta-Parma


  • 11.ª JORNADA

    Viernes 6 de noviembre de 2026

    20.45 horas: Torino-Lecce

    Sábado 7 de noviembre de 2026

    15.00 horas: Cagliari-Frosinone

    15.00 horas: Venezia-Udinese

    18.00 horas: Parma-Bologna

    20.45 horas: Roma-Sassuolo

    Domingo 8 de noviembre de 2026

    12.30 horas: Napoli-Lazio

    15.00 horas: Genoa-Milan

    15.00 horas: Monza-Atalanta

    18.00 horas: Inter-Como

    20.45 horas: Fiorentina-Juventus

  • 12.ª jornada

    Sábado 21 de noviembre de 2026

    15.00: Como-Cagliari

    15.00: Lazio-Lecce

    18.00: Parma-Roma

    20.45: Napoli-Torino

    Domingo 22 de noviembre de 2026

    12.30: Sassuolo-Genoa

    15.00: Milan-Frosinone

    18.00: Bologna-Udinese

    20.45: Atalanta-Inter

    Lunes 23 de noviembre de 2026

    18.30: Monza-Fiorentina

    20.45: Juventus-Venezia