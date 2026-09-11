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¿Serían para siempre un récord los 100 goles de Harry Kane con Inglaterra? El exdelantero de Inglaterra Andy Cole explica por qué aún podrían alcanzarse cifras «aterradoras»
Rooney, el primero en llegar a los 50 goles con Inglaterra
Hubo que esperar hasta septiembre de 2015 para que alguien alcanzara los 50 goles con la selección masculina de Inglaterra, con Wayne Rooney como el primero en llegar al medio centenar. También es el máximo goleador histórico en Old Trafford y puso fin a su carrera internacional con 53 tantos.
Kane debutó con Inglaterra junto a Rooney, y en aquel momento era imposible predecir lo que acabaría logrando. Nadie ha marcado más goles para el Tottenham a lo largo de su historia.
También ha firmado cifras nunca antes vistas con Inglaterra, con el incombustible jugador de 33 años, convertido en el capitán talismán de su país, superando a Rooney hasta llegar a los 85 goles. Está a solo cuatro partidos internacionales de igualar el récord de apariciones de Peter Shilton.
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Si Kane alcanza los 100, ¿ese récord durará para siempre?
Dado el nivel que se exige a sí mismo, y que ha sido capaz de mantener, parece solo cuestión de tiempo que el delantero del Bayern de Múnich alcance las tres cifras en el apartado goleador. ¿Alguien podrá acercarse a emular esas hazañas sobrehumanas?
Cuando le plantearon esa cuestión a Cole, el delantero internacional en 15 ocasiones, que hablaba por cortesía de Unibet Casino, dijo a GOAL: «No lo sé. Creo que lo que ha hecho es absolutamente fenomenal.
«Quien juegue después de Harry, si tiene la oportunidad de disputar la cantidad de partidos que ha jugado él con Inglaterra, en los torneos en los que ha estado, con el fútbol moderno nunca se sabe hasta dónde pueden llegar las cifras de alguien. Da miedo. Como he dicho, no sabes quién va a reemplazarle, pero sus números son una barbaridad. Mis respetos para él».
Apuestan por que Kane se una a Messi y Ronaldo en un club exclusivo
Otro exdelantero de Inglaterra, Emile Heskey, ya dijo anteriormente a GOAL, al ser preguntado por si Kane se convertirá en un centenario goleador, al estilo de los iconos GOAT Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: «¿Por qué no? Es un goleador, de eso se enorgullece en su juego: de marcar goles. Mucha gente dice que tiene que hacer esto y esto otro, pero cuando tus números son como los suyos, pasas por alto gran parte de eso.
»Cuando ves la manera en la que juega, todo pasa por cuidar tu cuerpo. Si puede tener la dieta adecuada y el descanso adecuado, que es algo clave cuando ves la cantidad de partidos y la intensidad de esos partidos, la cuestión clave es si puede descansar lo suficiente y recuperarse para el siguiente partido. Estará bien».
Darren Anderton dijo a GOAL antes del Mundial de 2026, al ser preguntado hasta dónde llevará Kane su histórico listón con Inglaterra antes de colgar las botas tras batir récords: «¡Alto! Aún le quedan unos cuantos años, si quiere.
»La cuestión es que nunca ha dependido de ser el jugador más rápido del mundo. Siempre dije lo mismo sobre Teddy Sheringham. No es lento, pero la velocidad nunca ha sido la parte más importante de su juego. A medida que pierda algo de velocidad, no creo que le afecte tanto como afectaría a otros jugadores. Así que, ¿quién sabe hasta dónde puede llegar? El problema preocupante es que realmente no tenemos a nadie para reemplazarlo, así que, de momento, parece que puede jugar todo el tiempo que quiera».
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¿Quién llevará el 9 de Inglaterra después de Kane?
De momento no ha surgido ningún heredero claro al trono de Kane, con Ollie Watkins e Ivan Toney entre los que están asumiendo por ahora funciones de recambio, pero jugadores como Liam Delap, tras su traspaso millonario del Chelsea al Nottingham Forest, esperarán dar un paso al frente.
Inglaterra no tiene nada de qué preocuparse por ahora porque su capitán ha declarado su intención de seguir jugando todavía durante bastante tiempo. Está por ver si puede completar otro ciclo mundialista de cuatro años y superar de paso los 100 goles internacionales.
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