¿Serían para siempre un récord los 100 goles de Harry Kane con Inglaterra? El exdelantero de Inglaterra Andy Cole explica por qué aún podrían alcanzarse cifras «aterradoras»

Otro exdelantero de Inglaterra, Emile Heskey, ya dijo anteriormente a GOAL, al ser preguntado por si Kane se convertirá en un centenario goleador, al estilo de los iconos GOAT Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: «¿Por qué no? Es un goleador, de eso se enorgullece en su juego: de marcar goles. Mucha gente dice que tiene que hacer esto y esto otro, pero cuando tus números son como los suyos, pasas por alto gran parte de eso.

»Cuando ves la manera en la que juega, todo pasa por cuidar tu cuerpo. Si puede tener la dieta adecuada y el descanso adecuado, que es algo clave cuando ves la cantidad de partidos y la intensidad de esos partidos, la cuestión clave es si puede descansar lo suficiente y recuperarse para el siguiente partido. Estará bien».

Darren Anderton dijo a GOAL antes del Mundial de 2026, al ser preguntado hasta dónde llevará Kane su histórico listón con Inglaterra antes de colgar las botas tras batir récords: «¡Alto! Aún le quedan unos cuantos años, si quiere.

»La cuestión es que nunca ha dependido de ser el jugador más rápido del mundo. Siempre dije lo mismo sobre Teddy Sheringham. No es lento, pero la velocidad nunca ha sido la parte más importante de su juego. A medida que pierda algo de velocidad, no creo que le afecte tanto como afectaría a otros jugadores. Así que, ¿quién sabe hasta dónde puede llegar? El problema preocupante es que realmente no tenemos a nadie para reemplazarlo, así que, de momento, parece que puede jugar todo el tiempo que quiera».