Según The Athletic, Chicago Fire de la MLS busca fichar al internacional alemán.
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¡Sería un fichaje sensacional! ¿Una gran sorpresa en torno a Leon Goretzka tras su marcha del FC Bayern de Múnich?
Goretzka no renovó su contrato con el Bayern Múnich tras ocho años en el club y quedará libre este verano, cuando venza su contrato a finales de este mes.
En los últimos meses se le ha vinculado con varios clubes de primer nivel. Su fichaje por el AC Milan parecía cerrado hasta que los rossoneri perdieron el pase a la Champions en la última jornada y despidieron a toda la dirección deportiva, incluido el entrenador Massimiliano Allegri y el director deportivo Igli Tare, quienes apoyaban su llegada.
Además, el Atlético de Madrid mostró interés en ficharlo gratis; incluso ofreció al Bayern una pequeña suma en invierno, pero el jugador prefirió terminar la temporada con los bávaros.
- AFP
Robert Lewandowski también interesa al Chicago Fire.
Si Goretzka fichara por el Chicago Fire, seguiría los pasos de Bastian Schweinsteiger, quien jugó allí entre 2017 y 2020 tras dejar el Bayern y pasar por el Manchester United.
Además, podría reencontrarse con Robert Lewandowski: Chicago también negocia su fichaje, ya que el delantero polaco acaba de quedar libre tras dejar el FC Barcelona.
Las negociaciones con el polaco estarían muy avanzadas: según varios medios, el delantero viaja a EE. UU. con su agente, Pini Zahavi, para cerrar su fichaje.
Sin embargo, si Lewandowski firma, el equipo agotaría sus plazas de «jugador designado», pues laMLS solo permite tres por club con salario por encima del tope salarial.