Gosens pasaría a ser uno de los mejor pagados del Schalke 04, con un sueldo bruto superior a un millón de euros anuales, pero ganaría menos que en la Fiorentina, donde cobra más de un millón neto por temporada.

Una posible solución sería una indemnización por parte del AC Florencia, pues su contrato en Italia aún tiene vigencia a largo plazo. Además de lo económico, el aspecto personal también resulta decisivo.

Gosens vive en Italia con su esposa y sus dos hijos y se siente como en casa. Estas pérdidas económicas y el posible cambio familiar llevan al S04 a mantener una actitud de espera.