Shearer, legendario exdelantero del Newcastle United y de Inglaterra, cree que Hurzeler sería el sucesor ideal de Michael Carrick en el Manchester United. El entrenador del Brighton ha llamado la atención en el inicio de la temporada al llevar al equipo hasta el tercer puesto de la clasificación de la Premier League.

Al hablar de la creciente presión sobre el actual cuerpo técnico del United, Shearer también mencionó a otros dos entrenadores de renombre que actualmente están sin equipo. Sugirió que los responsables de Old Trafford también podrían considerar a Eddie Howe, que dejó el Newcastle en julio, o a Antonio Conte, exentrenador del Inter y del Tottenham.

«Si destituyen a Carrick, Hurzeler sería un buen sustituto, pero el modelo del Brighton es muy diferente», declaró Shearer a Metro. «Supongo que otro entrenador en el que pensarías es Howe. También pensarías en Conte. Te guste o no, eso es lo que pasa cuando no ganas partidos y estás en uno de los clubes más grandes del mundo, así que tienes que aceptarlo, y estoy bastante seguro de que Carrick lo acepta. Por eso Michael necesita resultados desesperadamente o seguirán sonando nombres para ocupar su puesto».