Getty Images Sport
Traducido por
«Sería un buen sustituto»: Alan Shearer respalda al entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, para reemplazar a Michael Carrick en el Manchester United
Shearer señala a Hurzeler como candidato para Old Trafford
Shearer, legendario exdelantero del Newcastle United y de Inglaterra, cree que Hurzeler sería el sucesor ideal de Michael Carrick en el Manchester United. El entrenador del Brighton ha llamado la atención en el inicio de la temporada al llevar al equipo hasta el tercer puesto de la clasificación de la Premier League.
Al hablar de la creciente presión sobre el actual cuerpo técnico del United, Shearer también mencionó a otros dos entrenadores de renombre que actualmente están sin equipo. Sugirió que los responsables de Old Trafford también podrían considerar a Eddie Howe, que dejó el Newcastle en julio, o a Antonio Conte, exentrenador del Inter y del Tottenham.
«Si destituyen a Carrick, Hurzeler sería un buen sustituto, pero el modelo del Brighton es muy diferente», declaró Shearer a Metro. «Supongo que otro entrenador en el que pensarías es Howe. También pensarías en Conte. Te guste o no, eso es lo que pasa cuando no ganas partidos y estás en uno de los clubes más grandes del mundo, así que tienes que aceptarlo, y estoy bastante seguro de que Carrick lo acepta. Por eso Michael necesita resultados desesperadamente o seguirán sonando nombres para ocupar su puesto».
- Getty Images Sport
Carrick, bajo la lupa tras el empate ante el Leeds
Carrick está cada vez más en el punto de mira tras el frustrante empate 1-1 ante el Leeds United en Elland Road el domingo. El resultado deja al United en la mitad inferior de la tabla, con una sola victoria en sus primeros siete partidos de liga. Esta racha supone su peor inicio de temporada desde 1986, una estadística que ha hecho saltar las alarmas entre la afición.
La etapa de Carrick comenzó bien la temporada pasada, cuando llevó al club de vuelta a la Champions League con un tercer puesto, pero el crédito que se ganó se está agotando rápidamente. El entrenador admitió tener sentimientos encontrados tras el partido en Yorkshire y reconoció que la actuación había estado lejos de ser perfecta.
Problemas con la masa salarial y limitaciones económicas
Más allá de los resultados sobre el césped, el United afronta importantes obstáculos estructurales que complican cualquier posible cambio de entrenador. El exdefensa del Liverpool Jamie Carragher ha señalado que el club está atrapado en un círculo vicioso por su elevada masa salarial. Según Carragher, los altos sueldos de jugadores que no rinden hacen casi imposible reducir la plantilla, ya que quienes tienen un papel secundario a menudo no están dispuestos a marcharse a otro equipo para cobrar menos.
La presión financiera se agravó con el elevado gasto del club en verano, cuando destinó más de 150 millones de libras a nuevos fichajes. Sin embargo, varios jugadores importantes del primer equipo, entre ellos Lisandro Martinez, han expresado su frustración con la estrategia de fichajes y han sugerido que hacía falta invertir aún más para competir con equipos como el Manchester City y el Liverpool.
- AFP
El entrenador se mantiene desafiante antes del viaje europeo
La atención inmediata del Manchester United se centra ahora en la Champions League. El miércoles por la noche viajará a Italia para enfrentarse al Como de Cesc Fabregas. Tras una reciente derrota ante el Atlético de Madrid en competición europea, lograr un resultado positivo en Italia se considera imprescindible para que Carrick acalle las críticas. Aunque la directiva mantiene la paciencia, los resultados siguen sin mejorar, por lo que los próximos partidos, antes del siguiente parón internacional, podrían ser decisivos para determinar si el exinternacional inglés continúa en el banquillo o si el club busca un sustituto como Hurzeler.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias