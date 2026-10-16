«¡Sería mejor que se marchara!»: instan al Real Madrid a vender a Vinicius Jr porque su sociedad con Kylian Mbappe no termina de funcionar

El Real Madrid inició este verano una nueva etapa con el regreso de Jose Mourinho al banquillo. Vinicius acabó comprometiéndose con un contrato a largo plazo tras unas negociaciones prolongadas y un dilatado culebrón sobre su posible fichaje por el Arsenal. Pese a haber asegurado su futuro en el Bernabéu, el extremo brasileño ha sufrido una caída drástica de rendimiento.

Desde que firmó el contrato, no ha logrado recuperar su mejor nivel. Buena parte del problema se debe a que su entendimiento sobre el terreno de juego con Mbappe, la otra estrella del ataque, no ha estado a la altura de lo esperado, lo que ha aumentado la presión externa.



