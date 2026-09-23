El Real Madrid vivió un frenético mercado de fichajes de verano, al cerrar siete incorporaciones para reforzar su plantilla. Sin embargo, no logró hacerse con el extremo del Bayern de Múnich Olise.

El Real Madrid siguió de cerca al jugador de 24 años antes de acabar centrando su atención en Yan Diomande. Olise, que solo se incorporó al gigante bávaro en 2024, optó por quedarse en Alemania, donde todavía le quedan tres años de contrato.

Mbappe siguió de cerca el culebrón mientras estaba concentrado con la selección francesa. Tras haber vivido una especulación similar durante su etapa en el Paris Saint-Germain, el delantero entiende la presión que rodea a los movimientos de alto perfil.



