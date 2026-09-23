AFP
Traducido por
«¡Sería injusto para el Bayern de Múnich!»: Kylian Mbappé desvela la verdad sobre los vínculos del Real Madrid con su compañero de selección de Francia Michael Olise
El Madrid se queda sin Olise
El Real Madrid vivió un frenético mercado de fichajes de verano, al cerrar siete incorporaciones para reforzar su plantilla. Sin embargo, no logró hacerse con el extremo del Bayern de Múnich Olise.
El Real Madrid siguió de cerca al jugador de 24 años antes de acabar centrando su atención en Yan Diomande. Olise, que solo se incorporó al gigante bávaro en 2024, optó por quedarse en Alemania, donde todavía le quedan tres años de contrato.
Mbappe siguió de cerca el culebrón mientras estaba concentrado con la selección francesa. Tras haber vivido una especulación similar durante su etapa en el Paris Saint-Germain, el delantero entiende la presión que rodea a los movimientos de alto perfil.
- Getty Images Sport
Respetando al gigante bávaro
En declaraciones a Sport Bild, Mbappé abordó los persistentes rumores en torno a su compatriota. Tiró de sus propias experiencias pasadas y dejó claro que no hará de agente para el gigante español.
"He oído las especulaciones. Pero yo mismo conozco muy bien esa situación", explicó Mbappé. "Cuando era jugador del PSG, hubo innumerables rumores. Y creo que sería una falta de respeto aconsejar a un jugador que cambie de club. Eso sería injusto para el Bayern. Sobre todo porque el Bayern es un gran club en el que Michael puede lograr mucho".
A pesar de zanjar las conversaciones sobre un movimiento inminente, el delantero del Madrid no pudo ocultar su admiración por el exjugador del Crystal Palace. Añadió: "Una cosa está clara: a cualquier club del mundo le gustaría tener a Michael Olise. Es un jugador excepcional".
Mourinho busca equilibrio ofensivo
Olise se ha consolidado como uno de los grandes talentos ofensivos de Europa, elogiado por su brillantez técnica y su creatividad. Su preferencia por actuar en la banda derecha le convierte en un encaje táctico intrigante para el Madrid, dado que sus estrellas actuales se inclinan en gran medida por roles centrales o en la izquierda.
A pesar del evidente atractivo, Jose Mourinho ya cuenta con una delantera repleta de talento en el Bernabéu. Con Mbappe, Vinicius Junior y Diomande a su disposición, la principal tarea del entrenador es encontrar armonía táctica, más que simplemente acumular más atacantes de primer nivel.
Aunque una futura ofensiva del Madrid por el francés sigue siendo una posibilidad real cuando llegue el momento adecuado, el Real Madrid está bien equipado para la presente temporada.
- AFP
Centrarse en la campaña actual
Por ahora, Olise sigue centrado en el Bayern de Múnich. El extremo tratará de continuar su desarrollo en Alemania y aportar momentos decisivos en ataque a un club que aspira a conquistar títulos importantes esta temporada.
Mientras tanto, Mourinho debe centrarse en sacar el máximo potencial de su plantilla del Madrid, repleta de estrellas. Integrar a sus siete nuevos fichajes en un bloque cohesionado y equilibrado acabará dictando su éxito tanto en las competiciones nacionales como en las europeas este curso.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias