«¡Me encantaría! Es un chico estupendo y un gran jugador. Nos llevamos muy bien y me alegré mucho por él cuando marcó hoy», declaró el jugador de 22 años tras la victoria inicial de la selección alemana en el Mundial contra Curazao.
Traducido por
«Sería genial»: Aleksandar Pavlovic quiere que la estrella de la selección alemana fiche por el Bayern de Múnich
En el debut de la fase de grupos, Alemania goleó 7-1 (3-1) al rival más débil. Brown, convocado por el DT Julian Nagelsmann, jugó de titular y brilló con un gol y una asistencia desde la izquierda.
Antes del torneo, David Raum, del RB Leipzig, parecía la opción preferida de Nagelsmann para ese puesto, pero Brown se ganó el lugar con dos buenas actuaciones contra Finlandia y Estados Unidos.
- AFP
El FC Bayern quiere fichar a Nathaniel Brown antes de que termine el Mundial
Varios medios aseguran que el FC Bayern Múnich quiere fichar al jugador de 22 años del Eintracht Fráncfort. Según Bild, el traspaso a la Säbener Straße es inminente.
Los clubes habrían acordado una cláusula de rescisión de 55 millones de euros. Desde hace tiempo todo estaría claro entre el Bayern y el jugador, quien habría rechazado un traspaso a la Premier League para fichar por el equipo muniqués.
En el club más laureado de Alemania firmaría hasta 2031. El calendario del traspaso ya está fijado y vinculado a la participación de Alemania en el Mundial: Brown se someterá al reconocimiento médico en la sede de la selección en Estados Unidos.
Su llegada cuestiona el futuro de Alphonso Davies, cuyas lesiones en el último año y medio preocupan a la directiva. En mayo, la revista kicker apuntó que el canadiense podría salir este verano.
Nathaniel Brown: datos de rendimiento y estadísticas del Eintracht de Fráncfort 2025/26
Partidos
42
Goles
4
Asistencias
6