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«¡Sería de cobardes!» - Lamine Yamal exige al Barcelona que aspire a la gloria en la Champions League mientras la superestrella adolescente asegura que la plantilla de Hansi Flick tiene la calidad para ganarlo todo
Renovado enfoque europeo
El Barcelona aspira esta temporada al mayor premio del fútbol europeo, impulsado por una determinación cada vez mayor dentro del vestuario. A pesar de atravesar una sequía de 12 años en la competición, los vigentes campeones de LaLiga por partida doble están deseosos de volver a asentarse entre la élite del continente. El adolescente superestrella Yamal ha asumido esta creciente presión y ve la ambición de la plantilla como un motor crucial, más que como una distracción no deseada.
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La exigencia de Yamal de alcanzar la grandeza
En declaraciones a Movistar+, Yamal dejó claro que aspirar a lo más alto es innegociable para un club de la dimensión del Barcelona. «Está bien obsesionarse con la Champions League; sería muy cobarde por nuestra parte no creer que vamos a ir a por ella este año», explicó el adolescente.
El extremo celebró el ambiente de confianza dentro de la plantilla y añadió: «Lo veo como algo bueno; me alegra que la gente entre en el vestuario pensando que podemos ganarla. Creo que el problema sería si alguien saliera y dijera que vamos a ganarla pase lo que pase, porque nunca se puede saber eso con certeza».
Reflexionando sobre la trayectoria del club, declaró: «Al fin y al cabo, somos el Barça, y el Barça ha tenido etapas en las que fue el mejor equipo de la historia y ha ganado la Champions League. Tenemos la plantilla para lograrlo».
Rodri pide cautela
Mientras Yamal aspira a lograr un doblete nacional y europeo, el veterano centrocampista Rodri ha ofrecido una valoración más comedida de las capacidades del equipo. El capitán de España cree que el Barcelona aún no es un equipo completamente hecho en la escena continental.
«La Champions League es alcanzable, pero no creo que seamos favoritos», dijo Rodri. «Nos falta ese último paso para consolidarnos y mostrar a Europa qué tipo de equipo somos. Este equipo aún necesita pulir varias cosas para ganarla».
Apoyándose en su éxito pasado, el ganador de la Copa del Mundo destacó la importancia de saber gestionar los partidos y de la solidez defensiva. «Es un torneo de momentos, y de entender esos momentos», afirmó, sugiriendo que el Barcelona debe ser «más consistente y más sólido» en lugar de depender únicamente de su talento ofensivo en igualadas eliminatorias.
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Superar traumas del pasado
El Barcelona debe combinar ahora la juventud intrépida de Yamal con la sabiduría forjada de Rodri mientras avanza en su campaña europea. Dejar atrás su reciente historial de eliminaciones caóticas requerirá tanto disciplina táctica como una enorme fortaleza mental.
Como reconoció el propio Yamal, el Barcelona debe «actuar como un equipo y mantenerse unido durante esos veinte malos minutos» para sobrevivir ante las potencias de Europa. Dominar ese equilibrio determinará si por fin puede recuperar su corona de la Champions League.
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