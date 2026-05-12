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¡Serhou Guirassy quiere marcharse! El delantero toma una decisión trascendental sobre su futuro, mientras el Borussia Dortmund teme que equipos como el Manchester City, el Liverpool, el Arsenal o el Barcelona activen una cláusula especial
El delantero busca un nuevo reto
Tras dos temporadas muy productivas en Westfalia, Guirassy ha comunicado al Dortmund su deseo de marcharse durante la próxima ventana de fichajes. El delantero de 30 años, fichado en 2024 por 18 millones de euros al VfB Stuttgart, ha marcado 59 goles y dado 15 asistencias en 95 partidos oficiales. Aunque mantiene una relación profesional con el cuerpo técnico, no se siente cómodo con el estilo de juego del club y busca un reto mayor.
- AFP
La frustración táctica provoca la salida
Según Sky Sports, el delantero ha decidido marcharse del Dortmund este verano tras reflexionar sobre su rol táctico. El internacional guineano quiere dejar el Dortmund si llega una oferta de traspaso adecuada este verano. A pesar de sus 16 goles en la Bundesliga esta temporada, está descontento con el enfoque táctico del equipo y, como candidato al Balón de Oro 2025, busca un nuevo rumbo.
Los clubes de élite, en alerta
El Dortmund teme que se active la cláusula de rescisión de 50 millones de euros del jugador. La pueden pagar directamente el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, el Liverpool, el Chelsea, el Manchester United y el Arsenal, pero aún no han hecho oferta. AC Milan, Tottenham Hotspur y Fenerbahce también están interesados, pero deberían negociar el traspaso directamente con el BVB.
- AFP
El Dortmund lucha por retener a su estrella
El Dortmund, segundo en la Bundesliga, cerrará la temporada visitando al Werder Bremen el sábado 16 de mayo. Guirassy es tercero en la lista de goleadores con 16 tantos, y reemplazarlo costaría mucho dinero. Lars Ricken y Ole Book intentan convencerlo de que se quede, pero el BVB compite con varios grandes de Europa que ya lo vigilan.