AFP
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Serhou Guirassy fue rechazado: Arsenal, Liverpool, Manchester City, Real Madrid y Barcelona dejaron pasar la oportunidad de activar su cláusula de rescisión de 40 millones de euros
Los grandes clubes europeos rechazan una oferta muy ventajosa
Pese a la situación del mercado, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United y Arsenal pudieron fichar a Guirassy por menos de 40 millones de euros. Ninguno lo hizo antes del plazo.
Ahora, si algún club quiere ficharlo, deberá negociar con el Borussia Dortmund, que fija las condiciones.
- Getty Images Sport
Rumores sobre el Fenerbahçe y los planes internos del Dortmund
Aunque el Fenerbache turco se interesó, su fichaje por la Super Lig parece improbable. El periodista de Sky Sports, Patrick Berger, afirma: «Serhou Guirassy descarta ahora ir a Turquía. En el BVB han hecho planes internos contando con Guirassy y sin [Karim] Adeyemi; esos eran los dos candidatos a ser vendidos. Por lo tanto, en estos momentos doy por hecho que Guirassy también jugará en el BVB la próxima temporada, a menos que ocurra algo».
Esta postura interna coincide con el deseo del club de mantener la estabilidad bajo la dirección de Niko Kovac. El delantero ya ha mantenido conversaciones constructivas con el entrenador y el director deportivo Nils Book, quienes «le han dejado claro que les gustaría que se quedara». Actualmente, el jugador no tiene sobre la mesa ninguna «oferta interesante» que le haga plantearse abandonar el Signal Iduna Park.
La presión para vender se desvanece
Guirassy llegó al valle del Ruhr en verano de 2024 procedente del VfB Stuttgart por 18 millones de euros, y su contrato actual se extiende hasta 2028. Todo indica que seguirá vistiendo la camiseta negra y amarilla al menos una temporada más. La directiva está satisfecha, aunque ya prepara «planes de emergencia» por si llegara una oferta de última hora irresistible.
Su continuidad reforzaría las aspiraciones de título del Dortmund: marcó 22 goles la temporada pasada y es clave en el esquema de Kovac. Sin la amenaza de la cláusula de rescisión, el club puede centrarse por completo en el terreno de juego.
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Los objetivos de contingencia quedan en suspenso
La probable permanencia de Guirassy afecta a otros objetivos, como Nicolo Tresoldi y Fisnik Asllani. Tresoldi, goleador en el Club Brugge y valorado por Book, tiene un traspaso caro. Mientras Guirassy sea el ‘9’ del Dortmund, su fichaje es improbable.
Lo mismo ocurre con Asllani, quien brilló en el Hoffenheim; si Guirassy se queda, su futuro podría estar en el RB Leipzig. De momento, la jerarquía ofensiva del Dortmund está clara para la nueva temporada.
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