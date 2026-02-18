Getty Images Sport
Serhou Guirassy explica el motivo emocional detrás del mensaje de su camiseta mientras el delantero del Borussia Dortmund celebraba su gol contra el Atalanta
Un emotivo homenaje en el gran escenario
Tras marcar el gol que ayudó al Dortmund a situarse en una posición ventajosa para pasar a cuartos de final, Guirassy se levantó la camiseta para mostrar un mensaje escrito a mano en su camiseta interior. El texto decía: «Missata, ¡te echo de menos! Descansa en paz. ¡Ahora estás a salvo, en el paraíso! ¡Amén!».
Más tarde se confirmó que el mensaje era un homenaje a su sobrina, fallecida recientemente. A pesar del júbilo en el Westfalenstadion, los pensamientos del delantero estaban claramente con su afligida familia durante un difícil periodo de duelo.
En declaraciones a Amazon tras el pitido final, el exjugador del Stuttgart habló sobre el significado de su gesto y a quién iba dirigido. Guirassy afirmó: «Era un mensaje para mi hermano. Todos estamos a su lado. Es un momento difícil para la familia. Pero la vida sigue. Todos moriremos algún día».
Guirassy brilla mientras el Dortmund toma el control
En el campo, Guirassy fue el artífice de la derrota del Atalanta, con un remate certero y una asistencia decisiva que garantizaron al gigante de la Bundesliga una ventaja significativa de cara al partido de vuelta de la eliminatoria. Su vuelta a la forma ha sido muy oportuna para el entrenador Niko Kovac, especialmente tras un periodo en el que algunos medios de comunicación alemanes cuestionaban el puesto del delantero en el once inicial. Su capacidad para dejar a un lado su dolor personal y ofrecer una actuación digna del mejor jugador del partido, con un gol y una asistencia, le ha valido los elogios de sus compañeros y del cuerpo técnico.
El resurgimiento del delantero es impresionante desde el punto de vista estadístico, ya que ha logrado poner fin a su sequía goleadora de forma contundente con su reciente racha goleadora. Tras llegar al Signal Iduna Park en el verano de 2024, Guirassy se ha convertido rápidamente en el eje del ataque del Dortmund. Su contribución contra el equipo italiano sirvió para recordar por qué el BVB estaba tan interesado en activar su cláusula de rescisión del Stuttgart, incluso cuando empiezan a surgir especulaciones sobre su futuro a largo plazo.
La incertidumbre se cierne sobre el futuro del Dortmund
A pesar de su éxito en el campo y su conexión emocional con el club, circulan rumores de que Guirassy podría no cumplir su contrato actual, que está previsto que dure hasta 2028. Hay indicios de que el delantero está buscando un último contrato lucrativo antes de llegar al ocaso de su carrera. Estos rumores han puesto a varios clubes en alerta máxima, sobre todo teniendo en cuenta las cláusulas de rescisión relativamente modestas que se han convertido en una característica distintiva de los últimos movimientos profesionales del delantero.
Los últimos rumores procedentes de Alemania indican que el jugador quiere reunirse con la directiva del BVB una vez que concluya la actual campaña para discutir su trayectoria. Se entiende que Guirassy tiene previsto reunirse con los responsables del BVB para aclarar si continuará su andadura en Renania del Norte-Westfalia. Aunque los aficionados disfrutan actualmente de su prolífica producción goleadora, la posibilidad de una salida en verano sigue siendo una auténtica preocupación para la afición del Dortmund a medida que se acerca el mercado de fichajes.
La atención sigue centrada en la Liga de Campeones
Por ahora, Guirassy y el Dortmund se centrarán en terminar el trabajo contra el Atalanta y seguir avanzando en la Liga de Campeones. La capacidad del delantero para convertir el dolor personal en una fuerza motriz en el campo lo ha convertido en el centro de atención de la temporada del Dortmund. Tanto si se queda como si se marcha en verano, su emotiva actuación bajo los focos de la Champions League pasará a la historia como uno de los momentos más humanos del torneo hasta ahora, demostrando que a menudo hay mucho más en el fútbol que el simple marcador.
