El Villarreal desaprovechó varias ocasiones clarísimas en la primera parte, con Georges Mikautadze pifiando un remate desde cerca y Tajon Buchanan obligando a Gregor Kobel a lucirse con una parada brillante. El Dortmund castigó esos fallos cuando Veiga desvió sin querer un centro de Maximilian Beier y lo introdujo en su propia portería en el minuto 53.

Mourino sorprendió a Kobel con un cabezazo peinado para empatar para el conjunto español, pero Guirassy devolvió la ventaja al Dortmund al empujar a la red un preciso centro raso de Fabio Silva en el minuto 80. Tres minutos después, Guirassy provocó y transformó un penalti después de que Mourino lo derribara dentro del área.

Todavía hubo tiempo para más drama cuando una parada de Kobel rebotó en la cara de Guirassy y acabó en su propia portería. El Villarreal apretó frenéticamente en busca de un segundo empate, pero Veiga desvió fuera una ocasión postrera en el tiempo añadido.