'Los leones no pierden el sueño por las opiniones de las ovejas' - Sergio Ramos responde a Toluca tras la eliminación de Rayados de Monterrey en la Liguilla
- Getty Images Sport
Toluca se burló de Ramos en las redes sociales.
Sergio Ramos no pudo evitar estar en el centro de atención después de la eliminación de Monterrey, y su reacción rápidamente encendió las redes sociales. El veterano defensor anotó el único gol de Rayados en Toluca, y tan pronto como el balón tocó la red, llevó un dedo a sus labios, señalando a la multitud del Nemesio Díez que guardara silencio, a pesar de que Monterrey todavía estaba perdiendo 3-1 y ya estaba prácticamente fuera del Apertura 2025.
Toluca no perdió tiempo en responder. Una vez que el silbatazo final confirmó su lugar en la Final de la Liga MX, la cuenta de redes sociales del club se burló de Ramos con el mensaje: “Silencio, la ‘Pandilla’ ya está descansando.”
La publicación se volvió viral de inmediato y desencadenó una ola de reacciones, incluida una del propio Ramos.
- @SERGIORAMOS
La respuesta de Ramos
El español primero respondió publicando una captura de pantalla comparando la cantidad de seguidores: Toluca, con aproximadamente 600,000, contra sus más de 60 millones. Minutos después, redobló la apuesta compartiendo otra historia, esta vez destacando su extensa colección de trofeos junto con el comentario:
“Los leones no pierden el sueño por las opiniones de las ovejas", escribió.
- Getty Images Sport
La semifinal marcó el último partido de Ramos en la Liga MX.
Mientras que el intercambio de Ramos con Toluca se convirtió en uno de los temas de conversación del fin de semana, también marcó el final de su breve capítulo en la Liga MX. La semifinal fue su último partido con la camiseta de Rayados, algo que se había informado una semana antes y que el defensor finalmente confirmó después del partido. El español deja Monterrey después de 32 partidos y siete goles, una cifra notable para un defensor central.
- AFP
¿Qué sigue para Ramos?
Ramos no ha revelado su próximo destino, aunque los informes sugieren un posible regreso al fútbol europeo.