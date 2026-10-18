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¡Sergio Ramos podría volver a Madrid! Un dirigente del Getafe confirma contactos con el hermano del defensa para un posible fichaje
El presidente del Getafe confirma las conversaciones con Sergio Ramos
El presidente del Getafe, Torres, ha sacudido el fútbol español al revelar que el club estudia la posibilidad de fichar al legendario central Sergio Ramos. Tras hacerse ya con los servicios de Carvajal en una operación sensacional, los azulones contemplan ahora la llegada de otro excapitán del Real Madrid al Coliseum.
Torres confirmó que ha mantenido contacto directo con Rene Ramos, hermano y representante del defensa de 40 años, para hablar sobre la viabilidad del regreso del veterano jugador a LaLiga.
El club madrileño ha mostrado una ambición notable en las últimas semanas, pero Torres se apresuró a señalar que, aunque la puerta está abierta, el fichaje de Ramos no es actualmente la principal prioridad de la dirección deportiva. En declaraciones al programa Tablero Deportivo de Radio Nacional de España (RNE), el presidente reconoció que la plantilla está bien cubierta en el centro de la defensa, aunque se negó a descartar la operación si se dan las condiciones adecuadas. «Es un tema en el que llevamos tiempo trabajando», explicó Torres, dejando claro que el interés por el campeón del mundo está lejos de ser un capricho pasajero.
- AFP
Los extremos siguen siendo la prioridad del Getafe
Pese a la repercusión que tendría la posible llegada de Ramos, Torres subrayó que el entrenador Jose Bordalas tiene otras preocupaciones más inmediatas respecto a la profundidad de su plantilla. Según se informa, su prioridad es incorporar jugadores que aporten amplitud por las bandas y, con seis centrales ya a su disposición, el fichaje de Ramos no es urgente por ahora.
«Podría llegar porque ya ha ocurrido. Es un tema que llevamos tiempo siguiendo. Pero no era la prioridad. La prioridad era fichar extremos y, si no es ahora, quizá en enero incorporemos a un central... Pero ahora mismo esa posición está bien cubierta», declaró Torres a Sport.
Un posible reencuentro del Real Madrid en Getafe
La posibilidad de que Ramos fiche por el Getafe resulta especialmente interesante porque supondría su reencuentro con Carvajal. El lateral derecho completó recientemente un fichaje que sorprendió al mundo del fútbol: prefirió quedarse en Madrid, su ciudad natal, antes que buscar un último gran contrato en el extranjero.
Carvajal, que ganó numerosos títulos de la Champions League junto a Ramos en el Santiago Bernabéu, ha firmado un contrato hasta el verano de 2027 y será un pilar de la defensa del Getafe durante las próximas temporadas. El reencuentro de estos dos defensas emblemáticos aportaría a Bordalas un nivel de experiencia y liderazgo sin precedentes.
- (C)Getty Images
Ramos sigue como agente libre tras su etapa en México
Sergio Ramos está sin equipo desde que dejó el Monterrey mexicano a finales de 2025. Su último partido como profesional fue en diciembre de ese año, en la derrota por 3-2 ante el Toluca en las semifinales del Apertura. Pese a su edad, se cree que el exjugador del Sevilla se encuentra en un excelente estado físico y está deseando afrontar un último reto que le permita competir a un alto nivel. Regresar a España para jugar en el Getafe le daría la oportunidad de permanecer en su país y disputar una de las cinco grandes ligas europeas, tal y como optó por hacer Carvajal.
En el plano económico, una operación así probablemente exigiría a Ramos seguir un camino similar al de Carvajal, quien, según se informa, aceptó una rebaja salarial de hasta el 90 % para hacer realidad su llegada al Coliseum. Carvajal dejó claro que su fichaje no obedecía al dinero: explicó que hace todo con pasión y que el Getafe cumplía todas las condiciones para su familia.
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