¡Sergio Ramos podría volver a Madrid! Un dirigente del Getafe confirma contactos con el hermano del defensa para un posible fichaje

El presidente del Getafe, Torres, ha sacudido el fútbol español al revelar que el club estudia la posibilidad de fichar al legendario central Sergio Ramos. Tras hacerse ya con los servicios de Carvajal en una operación sensacional, los azulones contemplan ahora la llegada de otro excapitán del Real Madrid al Coliseum.

Torres confirmó que ha mantenido contacto directo con Rene Ramos, hermano y representante del defensa de 40 años, para hablar sobre la viabilidad del regreso del veterano jugador a LaLiga.

El club madrileño ha mostrado una ambición notable en las últimas semanas, pero Torres se apresuró a señalar que, aunque la puerta está abierta, el fichaje de Ramos no es actualmente la principal prioridad de la dirección deportiva. En declaraciones al programa Tablero Deportivo de Radio Nacional de España (RNE), el presidente reconoció que la plantilla está bien cubierta en el centro de la defensa, aunque se negó a descartar la operación si se dan las condiciones adecuadas. «Es un tema en el que llevamos tiempo trabajando», explicó Torres, dejando claro que el interés por el campeón del mundo está lejos de ser un capricho pasajero.