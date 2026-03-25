¿Sergio Ramos o Rio Ferdinand? Harry Maguire elige al mejor central de todos los tiempos, y el defensa del Manchester United también nombra al mejor de la Premier League

El Manchester United está aportando su granito de arena para contribuir al desarrollo de las futuras superestrellas, ya que se ha asociado con DHL Express para entregar un campo de fútbol de nivel profesional y apto para cualquier clima a una comunidad remota de Mae Suek, Tailandia, proporcionando así una infraestructura de alta calidad a una de las regiones más aisladas geográficamente del mundo, donde más del 85 % de la población son seguidores de los Red Devils de toda la vida.

El ex lateral izquierdo del United Patrice Evra hizo una aparición sorpresa en la inauguración oficial y dijo sobre este emocionante proyecto: «La campaña “Delivering Dreams” con DHL Express es fantástica. Cuando vi las sonrisas en los rostros de los niños al jugar por primera vez en este precioso campo de fútbol, fue un momento que no olvidaré. Cuando yo tenía esa edad, no tuve la oportunidad ni el lujo de jugar en un campo así. Es una campaña increíble y un honor haber sido elegido para cortar la cinta y ser el primero en jugar en el campo con esos niños».

La actual estrella del United, Diogo Dalot, dijo sobre proporcionar instalaciones de última generación a las estrellas del mañana: «Para mí, todo empezó en campos pequeños. En mi ciudad natal, crecí jugando en pequeñas canchas de cemento con porterías que no tenían redes. Si no teníamos porterías, simplemente usábamos dos botellas de agua para marcar los postes. Siempre se encuentra la manera de que funcione porque lo bonito del fútbol es simplemente querer jugar y disfrutar del deporte. Cuando pienso en aquellos días, solo puedo imaginar lo feliz que estará la comunidad cuando vea un campo de fútbol nuevo que sea tan bonito como este».