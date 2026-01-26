Sergio Ramos escribe un nuevo capítulo de su historia con la adquisición de su club

A finales de año se reveló que Sergio Ramos estaba explorando la posibilidad de involucrarse en la propiedad de clubes. Se informa que ha reunido un grupo de inversores que confían en poder concretar un acuerdo con el Sevilla.

Según Cadena SER, Ramos y sus socios han alcanzado “un principio de acuerdo con el grupo central de accionistas de referencia del club”, marcando un paso significativo hacia la realización de su sueño.

Se señala que se ha iniciado un “período de exclusividad” durante el cual ambas partes revisarán las cuentas financieras del Sevilla antes de intentar cerrar un acuerdo definitivo. Ramos se ha asociado con el empresario argentino Martín Ink, CEO de Five Eleven Capital, un grupo de inversión estadounidense especializado en fútbol. El grupo ya conoce el funcionamiento del Sevilla, ya que el director deportivo del club, Antonio Cordón, ha trabajado previamente con ellos.

Cadena SER también indica que Ramos ha “firmado una carta de intención con varios de los principales accionistas del Sevilla, siendo la diligencia debida el siguiente paso formal hacia la adquisición”.