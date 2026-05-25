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Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Sergio Conceição deja el Al-Ittihad tras perder el título de la Liga Profesional Saudí contra el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

Fichajes
Al Ittihad
1ª División
S. Conceicao
C. Ronaldo

Sergio Conceicao abandonará el Al-Ittihad tras una breve etapa en la Liga Profesional de Arabia Saudí. El exentrenador del Oporto acordó la rescisión de su contrato tras perder la lucha por el título ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, lo que puso fin a una temporada frustrante en la que el gigante de Yeda no cumplió sus expectativas.

  • Se ha alcanzado un acuerdo para la salida.

    Según el diario portugués «A Bola», Conceição dejará el Al-Ittihad. El exentrenador del Oporto, conocido por su fútbol de alta intensidad y disciplina táctica, abandona el club pese a tener un año más de contrato.

    La decisión se tomó de mutuo acuerdo tras las conversaciones entre el técnico de 51 años y la directiva del club. Los rumores sobre su futuro llevaban semanas circulando, ya que el equipo ha mostrado falta de regularidad en la recta final de la temporada, y se espera un anuncio oficial en las próximas horas.

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    Por detrás de Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr

    El principal motivo de la ruptura parece ser la decepción en la lucha por el título. Conceicao fue contratado para devolver al Al-Ittihad a lo más alto del fútbol saudí, pero el equipo acabó incapaz de seguir el ritmo de los dominantes Al-Nassr, campeón de liga.

    El equipo terminó quinto con 55 puntos, a 22 del cuarto, Al-Qadsiah, y a 31 del campeón, Al-Nassr. También quedó eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones de la AFC ante el japonés Machida Zelvia, que luego perdió la final.

  • La baja de Benzema a mitad de temporada

    La breve etapa de Conceição en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah se vio afectada por turbulencias internas y cambios mediáticos en la plantilla. El golpe más duro llegó en el mercado de invierno, cuando el capitán Karim Benzema forzó su salida a Al Hilal, rival directo. Sin su referente ofensivo, el técnico de 51 años perdió regularidad y ganó solo 22 de los 42 partidos que dirigió.

  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Mirando hacia el futuro de los Tigres

    Tras confirmarse la salida de Conceicao, el departamento deportivo del club —liderado por Domingos Soares de Oliveira, exdirectivo del Benfica y actual director general del Al-Ittihad— se ha puesto en marcha para buscar un nuevo entrenador. La directiva quiere fichar a un técnico de renombre que reestructure la plantilla y luche por el título la próxima temporada.

    Para Conceicao, la separación le deja libre de cara a la pretemporada europea, donde se espera que varios clubes de primer nivel sigan de cerca su disponibilidad.