Agüero ha revelado su admiración por Palmer y ha elogiado el impacto que el centrocampista ha tenido desde que cambió el Manchester City por el Chelsea.

En declaraciones a Stake, Agüero habló del estado de forma del talentoso delantero, que ya suma cuatro goles y dos asistencias en siete apariciones esta temporada. Palmer completó un traspaso de 40 millones de libras al oeste de Londres en 2023 tras tener dificultades para contar con minutos bajo las órdenes de Pep Guardiola.

Agüero cree que el cambio era exactamente lo que Palmer necesitaba para convertirse en el jugador diferencial que es hoy, y lo ha calificado como el mejor jugador del club en estos momentos.