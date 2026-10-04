AFP
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Sergio Agüero revela su admiración por la espectacular estrella del Chelsea y elogia los fichajes de verano de Xabi Alonso
Agüero elogia al espectacular Palmer
Agüero ha revelado su admiración por Palmer y ha elogiado el impacto que el centrocampista ha tenido desde que cambió el Manchester City por el Chelsea.
En declaraciones a Stake, Agüero habló del estado de forma del talentoso delantero, que ya suma cuatro goles y dos asistencias en siete apariciones esta temporada. Palmer completó un traspaso de 40 millones de libras al oeste de Londres en 2023 tras tener dificultades para contar con minutos bajo las órdenes de Pep Guardiola.
Agüero cree que el cambio era exactamente lo que Palmer necesitaba para convertirse en el jugador diferencial que es hoy, y lo ha calificado como el mejor jugador del club en estos momentos.
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Palmer necesitaba irse a Stamford Bridge
El exdelantero explicó por qué Palmer está brillando a las órdenes de Xabi Alonso pese a que el equipo ocupa actualmente la 10.ª posición en la Premier League. Agüero jugó junto a Palmer en el Etihad Stadium y le tiene en muy alta estima.
"El Chelsea es peligroso. Jugué con Cole Palmer y me encanta como jugador. Creo que es espectacular", dijo Agüero. "Cuando yo estaba allí, no tuvo muchas oportunidades de jugar en el City porque había muchos jugadores de primer nivel que también estaban en buena forma. Su marcha al Chelsea ha salido bien porque necesitaba jugar. En mi opinión, hoy es el mejor jugador del Chelsea. Puede marcar o dar una asistencia en cualquier momento y marcar la diferencia".
Evaluando las llegadas argentinas
El Chelsea ha gastado cerca de 350 millones de libras en nuevos fichajes, asegurando las incorporaciones de jugadores como Morgan Rogers, Joao Pedro, Emiliano Martinez y Valentin Barco. Aguero respaldó a sus compatriotas Martinez y Barco para triunfar, al tiempo que advirtió de que se necesita una estructura fiable para evitar resultados caóticos.
Aguero señaló: "[Palmer, Joao Pedro y Morgan Rogers] son buenos jugadores, pero incluso si tienes un tridente excelente, si el equipo no es sólido en el centro del campo o en defensa, los delanteros pueden marcar tres goles y el rival marcar cuatro. Acabarás perdiendo 4-3. Para sostener un tridente que sabes que es muy bueno, también necesitas una estructura fiable detrás de ellos para que el equipo no sufra tanto. El Barcelona lo tuvo con su tridente en su mejor momento, igual que el Real Madrid y el City. Pero necesitas un equipo detrás que pueda proteger la ventaja después de marcar."
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¿Qué es lo próximo para el Chelsea?
El Chelsea tiene algo que demostrar cuando vuelva a la acción este fin de semana tras la derrota por 3-0 ante el Brentford en su último partido. Alonso y su plantilla recibirán al Bournemouth en Stamford Bridge el sábado, con la esperanza de mejorar su pobre balance defensivo y escalar posiciones en la clasificación.
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