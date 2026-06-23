Sergio Agüero afirma que Julián Álvarez «encajaría de maravilla» en el Barcelona y pide al Atlético de Madrid que apruebe el traspaso

El exdelantero de Barcelona y Atlético, Sergio “Kun” Agüero, respaldó en «Jijantes» el fichaje de Julián Álvarez por el Barça. “Es un jugador top, puede jugar en cualquier posición de ataque y sería ideal para lo que necesita Hansi Flick”, afirmó.

«Julian encajaría en muchos clubes, pero su estilo de juego le hace perfecto para el Barça. Es un futbolista de primer nivel capaz de actuar en varias posiciones y siempre es una amenaza ofensiva», afirmó Agüero.

Además, destacó su flexibilidad táctica: «Es fantástico contar con jugadores así. Es un activo versátil: extremo, delantero o centrocampista ofensivo; puedes recurrir a él cuando otros se lesionan».



