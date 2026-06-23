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Sergio Agüero afirma que Julián Álvarez «encajaría de maravilla» en el Barcelona y pide al Atlético de Madrid que apruebe el traspaso
Agüero elogia la «espectacular» adaptación del Barcelona
El exdelantero de Barcelona y Atlético, Sergio “Kun” Agüero, respaldó en «Jijantes» el fichaje de Julián Álvarez por el Barça. “Es un jugador top, puede jugar en cualquier posición de ataque y sería ideal para lo que necesita Hansi Flick”, afirmó.
«Julian encajaría en muchos clubes, pero su estilo de juego le hace perfecto para el Barça. Es un futbolista de primer nivel capaz de actuar en varias posiciones y siempre es una amenaza ofensiva», afirmó Agüero.
Además, destacó su flexibilidad táctica: «Es fantástico contar con jugadores así. Es un activo versátil: extremo, delantero o centrocampista ofensivo; puedes recurrir a él cuando otros se lesionan».
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La sinceridad de la petición de traslado de Álvarez
Álvarez quiere dejar el Metropolitano y su destino más probable es el Barcelona. Llegó al Atlético en 2024 procedente del Manchester City y ahora busca un nuevo comienzo.
El optimismo en el Camp Nou ha crecido tras su anuncio.
Agüero respaldó su decisión de hablar durante el Mundial de 2026: «No tiene más remedio que ser sincero. Dice que se reunió con el club y acordaron que un traspaso es la mejor opción», explicó.
El propio delantero lo confirmó ante los medios: «Lo mejor para todos es un traspaso; quiero cumplir mi sueño».
Los obstáculos de las cláusulas de rescisión y las maniobras de los clubes
Pese a los deseos del jugador, el Atlético de Madrid, conocido por su dureza en las negociaciones, habría fijado una cláusula de rescisión de 500 millones de euros (431 millones de libras/569 millones de dólares).
Agüero admitió que la decisión final la tiene la directiva rojiblanca, aunque sugirió que su postura pública podría ser solo parte de la negociación.
«Con esa cláusula de rescisión, la decisión recae en el club. El club decidirá si te vende o no —y, siendo sincero, acabó diciéndole la verdad al club—, y ese es el mejor enfoque», afirmó el exjugador.
Añadió que ningún club quiere admitir que está dispuesto a perder a una estrella, pero que retener a un jugador descontento puede perjudicar el ambiente del vestuario.
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Encontrar una solución que satisfaga a todas las partes
Agüero aconsejó a su exequipo que facilite la salida de un jugador si la relación se deteriora. «Si yo fuera el club y un futbolista no estuviera feliz, ya fuera por la ciudad u otra razón, o se sintiera incómodo con compañeros, entrenador o directivos, lo mejor sería buscar una solución y venderlo. No se puede tener a un jugador todo el año triste y transmitiendo malas vibraciones. Si no se siente a gusto, el club debe ayudarle; así es como funciona, en mi opinión», afirmó Agüero.