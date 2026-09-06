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Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Sergej Jakirovic, entrenador del Hull City, elogia el «increíble» inicio mientras los Tigers mantienen su racha de imbatibilidad y su récord de porterías a cero

S. Jakirovic
Hull vs Aston Villa
Hull
Aston Villa
Premier League

El Hull City prolongó su arranque de ensueño en la temporada de la Premier League tras empatar 0-0 en casa ante el Aston Villa en un duelo muy disputado el sábado. El resultado mantiene invicto al recién ascendido equipo de Sergej Jakirovic, que además no ha encajado ni un solo gol en sus tres primeros partidos en la máxima categoría y es segundo en la clasificación inicial con unos impresionantes siete puntos.

  • Los Tigers mantienen su solidez defensiva

    El Hull se quedó agonizantemente cerca de ampliar su racha de victorias cuando el audaz disparo con rosca de Mohamed Belloumi se estrelló en el larguero, antes de que Mohamed-Ali Cho y Oliver McBurnie desaprovecharan medias ocasiones en los últimos minutos. Pese a no lograr una tercera victoria consecutiva, el empate sin goles ante el Aston Villa mantuvo el notable registro de porterías a cero del recién ascendido. El punto, muy trabajado, afianza la posición del Hull en la segunda plaza con siete puntos.

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    El entrenador, encantado con su regreso

    Jakirovic no pudo ocultar su satisfacción por la resiliencia de su equipo ante un habitual de las competiciones europeas, después de celebrar recientemente un nuevo contrato de dos años. Declaró a Sky Sports: «Podríamos haber ganado, pero ellos también tuvieron algunas ocasiones en la segunda parte. No vamos a despreciar siete puntos después de tres partidos y otra portería a cero. Es un gran resultado para nosotros.

    «¡Es increíble! Si alguien me hubiera ofrecido siete puntos antes del inicio de la temporada, ¡habría firmado inmediatamente! ¡Especialmente contra los rivales a los que nos hemos enfrentado! Es un gran ejemplo para nosotros y tenemos que seguir así, porque hemos demostrado que podemos competir a este nivel».

  • El equipo recién ascendido mantiene los pies en el suelo

    El resultado sitúa al Hull junto al Charlton Athletic (1998-99) y al Huddersfield Town (2017-18) como los únicos equipos ascendidos que han mantenido la portería a cero en sus tres primeros partidos de la Premier League. Sin embargo, el entrenador se negó a dejarse llevar y mantuvo una visión realista sobre el objetivo final del club.

    Preguntado por BBC Match of the Day sobre si ese fulgurante arranque había alterado sus expectativas, Jakirovic bromeó: "¿Quizá esperamos luchar por un puesto en la Champions League? No, por supuesto que es pronto. Nuestro objetivo es sumar los puntos lo antes posible. Creo que necesitamos alrededor de 38 o 40 puntos, así que tenemos que conseguir esos puntos lo más rápido posible".

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    Se avecina un duelo copero de prueba

    El positivo impulso inicial del Hull se pondrá a prueba el martes por la noche con un desplazamiento en la Carabao Cup al Stadium of Light para medirse al Sunderland. El calendario no será más sencillo el próximo fin de semana, cuando el equipo de Jakirovic se desplace a Stamford Bridge para enfrentarse al Chelsea en la Premier League. Gestionar la carga de trabajo de los jugadores sin perder su organización defensiva será vital durante este exigente tramo a domicilio.

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