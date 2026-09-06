Getty Images Sport
Traducido por
Sergej Jakirovic, entrenador del Hull City, elogia el «increíble» inicio mientras los Tigers mantienen su racha de imbatibilidad y su récord de porterías a cero
Los Tigers mantienen su solidez defensiva
El Hull se quedó agonizantemente cerca de ampliar su racha de victorias cuando el audaz disparo con rosca de Mohamed Belloumi se estrelló en el larguero, antes de que Mohamed-Ali Cho y Oliver McBurnie desaprovecharan medias ocasiones en los últimos minutos. Pese a no lograr una tercera victoria consecutiva, el empate sin goles ante el Aston Villa mantuvo el notable registro de porterías a cero del recién ascendido. El punto, muy trabajado, afianza la posición del Hull en la segunda plaza con siete puntos.
- Getty Images Sport
El entrenador, encantado con su regreso
Jakirovic no pudo ocultar su satisfacción por la resiliencia de su equipo ante un habitual de las competiciones europeas, después de celebrar recientemente un nuevo contrato de dos años. Declaró a Sky Sports: «Podríamos haber ganado, pero ellos también tuvieron algunas ocasiones en la segunda parte. No vamos a despreciar siete puntos después de tres partidos y otra portería a cero. Es un gran resultado para nosotros.
«¡Es increíble! Si alguien me hubiera ofrecido siete puntos antes del inicio de la temporada, ¡habría firmado inmediatamente! ¡Especialmente contra los rivales a los que nos hemos enfrentado! Es un gran ejemplo para nosotros y tenemos que seguir así, porque hemos demostrado que podemos competir a este nivel».
El equipo recién ascendido mantiene los pies en el suelo
El resultado sitúa al Hull junto al Charlton Athletic (1998-99) y al Huddersfield Town (2017-18) como los únicos equipos ascendidos que han mantenido la portería a cero en sus tres primeros partidos de la Premier League. Sin embargo, el entrenador se negó a dejarse llevar y mantuvo una visión realista sobre el objetivo final del club.
Preguntado por BBC Match of the Day sobre si ese fulgurante arranque había alterado sus expectativas, Jakirovic bromeó: "¿Quizá esperamos luchar por un puesto en la Champions League? No, por supuesto que es pronto. Nuestro objetivo es sumar los puntos lo antes posible. Creo que necesitamos alrededor de 38 o 40 puntos, así que tenemos que conseguir esos puntos lo más rápido posible".
- Getty Images Sport
Se avecina un duelo copero de prueba
El positivo impulso inicial del Hull se pondrá a prueba el martes por la noche con un desplazamiento en la Carabao Cup al Stadium of Light para medirse al Sunderland. El calendario no será más sencillo el próximo fin de semana, cuando el equipo de Jakirovic se desplace a Stamford Bridge para enfrentarse al Chelsea en la Premier League. Gestionar la carga de trabajo de los jugadores sin perder su organización defensiva será vital durante este exigente tramo a domicilio.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias