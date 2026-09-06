Jakirovic no pudo ocultar su satisfacción por la resiliencia de su equipo ante un habitual de las competiciones europeas, después de celebrar recientemente un nuevo contrato de dos años. Declaró a Sky Sports: «Podríamos haber ganado, pero ellos también tuvieron algunas ocasiones en la segunda parte. No vamos a despreciar siete puntos después de tres partidos y otra portería a cero. Es un gran resultado para nosotros.

«¡Es increíble! Si alguien me hubiera ofrecido siete puntos antes del inicio de la temporada, ¡habría firmado inmediatamente! ¡Especialmente contra los rivales a los que nos hemos enfrentado! Es un gran ejemplo para nosotros y tenemos que seguir así, porque hemos demostrado que podemos competir a este nivel».