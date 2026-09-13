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Sergej Jakirovic elogia el histórico inicio de Hull City en la Premier League tras un emocionante empate en Stamford Bridge ante el Chelsea
Los Tigers rugen en Stamford Bridge
El Hull sigue siendo la gran sorpresa de la nueva temporada de la Premier League, al sumar un punto vital en el oeste de Londres para mantener su condición de invicto. El Hull mostró una enorme garra para remontar, llegó a ponerse por delante en el marcador durante un breve tramo del partido antes de acabar repartiéndose los puntos con el Chelsea. Para un equipo recién ascendido, sumar ocho puntos en sus primeros cuatro partidos supone un arranque soñado que pocos expertos pronosticaban, consolidando su estatus como un equipo que pertenece a este nivel.
Hablando después del pitido final, un reflexivo Jakirovic valoró el desarrollo del partido y reconoció que, aunque la victoria estuvo al alcance, un punto fue una recompensa justa para ambos equipos. "Fue otro partido que podríamos haber ganado y otro que podríamos haber perdido. Tuvimos algunos momentos, especialmente en la segunda parte, con el 2-1 a favor, en los que tuvimos la oportunidad de marcar un tercero, y con el 2-2 tuvimos una ocasión para volver a ponernos por delante, pero ellos también tuvieron una buena oportunidad que exigió una buena parada, así que al final creo que el empate quizá sea un resultado justo", declaró en la página web oficial del club.
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Mentalidad y disciplina táctica
Lo que más impresionó a Jakirovic no fueron solo los goles, sino la manera en que sus jugadores se negaron a dejarse intimidar por el entorno de Stamford Bridge. El técnico destacó la importancia de mantener la calma bajo presión y consideró que la respuesta de su equipo ante la adversidad fue la característica definitoria de la tarde. Sin embargo, sí señaló margen de mejora en tareas defensivas durante la segunda parte.
"Nos enfrentábamos a un muy buen equipo, con muy buenos jugadores, en un estadio muy exigente, y yo solo quería que mantuviéramos la calma y nos ciñéramos al plan táctico. Si jugábamos nuestro propio partido, sabíamos que íbamos a crear algunas ocasiones. En su gol del empate, creo que necesitábamos controlar mejor a su jugador dentro de nuestra área", explicó.
Una seria amenaza en la Premier League
Con ocho puntos sumados de doce posibles, el Hull se encuentra cómodamente en la zona alta de la clasificación, una posición que Jakirovic está decidido a mantener. El entrenador considera que el mundo del fútbol está empezando a fijarse en su equipo, aunque sigue convencido de que este grupo de jugadores tiene un margen de crecimiento aún mayor.
«Hemos vuelto a demostrar que somos un equipo serio (a este nivel) y que no va a ser fácil ganarnos. Podemos crear problemas a los equipos y sigo pensando que todavía podemos jugar incluso mejor, con una toma de decisiones algo mejor y siendo un poco más valientes, con los jugadores creyendo un poco más en sí mismos. Ahora mismo, cada partido para nosotros es una experiencia muy importante, pero tener ocho puntos en los primeros cuatro partidos... muchas gracias, porque vamos por muy buen camino», declaró.
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Belloumi brilla en el gran escenario
La estrella del partido para los visitantes fue Mohamed Belloumi, que se presentó en la Premier League de forma espectacular con un doblete. Su eficacia de cara a puerta dio la vuelta al partido después de que el Hull se adelantara en los primeros compases. Jakirovic no tardó en destacar el impacto del extremo, al señalar que su calidad técnica ahora también va acompañada de una aportación regular de cara al gol.
«Mo ha mostrado en los tres primeros partidos lo que puede aportar a este nivel y luego hoy ha mostrado el acierto de cara a puerta para añadirlo a eso, lo cual es perfecto. Necesita seguir así ahora porque es un jugador excelente y lo único que necesitamos es que se mantenga sano», señaló Jakirovic.
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