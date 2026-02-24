Getty
«Será un entrenador diferente»: Xabi Alonso, respaldado para volver como entrenador del Real Madrid, mientras su antiguo compañero de equipo compara a Pep Guardiola y José Mourinho
Alonso ya cuenta con el respaldo para regresar al Bernabéu
Khedira habló con entusiasmo sobre su antiguo compañero en el mediocampo. A pesar de la difícil salida de Alonso a mediados de enero, el ganador de la Copa del Mundo de 2014 está convencido de que la puerta sigue abierta para un futuro nombramiento. Khedira sugirió que la experiencia de su primera etapa solo servirá para convertirlo en un entrenador más formidable cuando los caminos del club y del entrenador se crucen inevitablemente de nuevo en la próxima década.
Khedira hace una predicción audaz
Khedira hizo una audaz predicción sobre el futuro de Alonso, afirmando que el tiempo curará las heridas de su reciente marcha y le permitirá regresar con un enfoque más refinado. «También estoy bastante seguro de que, digamos que dentro de diez o quince años, volverá a ser entrenador del Real Madrid», declaró Khedira a Sky Sport. «Entonces será un entrenador diferente. No necesariamente mejor, pero quizá diferente, para afrontar mejor la situación».
El exinternacional alemán cree que el revés sufrido en Madrid no empaña la reputación de Alonso entre las mentes tácticas más brillantes del fútbol. De hecho, Khedira sitúa al técnico de 44 años al mismo nivel que algunos de los entrenadores más laureados de la historia del fútbol. «Sigue siendo uno de los mejores entrenadores del mundo. Lo veo al mismo nivel que José Mourinho, Pep Guardiola y Carlo Ancelotti. Tiene todo lo que hace a un entrenador de primer nivel», subrayó Khedira, insistiendo en que Alonso tiene la calidad necesaria para dirigir los clubes más importantes del planeta.
La filosofía de Alonso necesita tiempo.
Para justificar sus elogios, Khedira señaló la notable transformación que Alonso llevó a cabo en el Bayer Leverkusen, donde puso fin a la larga espera del club por ganar un título. «Lo que logró con el Leverkusen fue extraordinario», señaló Khedira. «Si echamos la vista atrás a los primeros cuatro meses, también tuvo dificultades allí. Perdió algunos partidos, los resultados no fueron tan buenos. Le llevó tiempo implementar su sistema. Su estilo de juego necesita tiempo, comunicación en el campo, comprensión por parte de los jugadores y confianza». Esta comparación pone de relieve la paciencia necesaria para que la filosofía táctica de Alonso eche raíces, un lujo que quizá no se le concedió en Madrid.
La transición de un club basado en proyectos como el Leverkusen al entorno de resultados inmediatos del Real Madrid es un obstáculo al que se enfrentan incluso los mejores entrenadores. Khedira especuló que la falta de tiempo en la capital española dificultó la capacidad de Alonso para adaptar su filosofía al personal disponible. «Quizás se centró demasiado en su estilo y no en el estilo que sus mejores jugadores habrían necesitado. Ese es quizás el punto más importante. El Real Madrid es, por supuesto, algo especial», observó Khedira al reflexionar sobre por qué la primera etapa no se tradujo en un éxito a largo plazo.
El próximo gran paso de Xabi Alonso
A pesar de la reciente decepción, la opinión generalizada entre los expertos es que Alonso sigue siendo un activo muy codiciado. Su capacidad para modernizar la estructura táctica de un equipo sin perder la cultura ganadora lo convierte en un candidato ideal para cualquier vacante en un gran club europeo. Khedira está convencido de que no hemos visto lo último del técnico vasco en el área técnica de un club gigante, y predice que su próximo paso le llevará de vuelta a la lucha por los títulos en una de las ligas más competitivas del mundo.
Para concluir su valoración, Khedira respaldó a Alonso en su camino de vuelta a lo más alto del podio, independientemente de dónde aterrice. «Creo que Xabi Alonso pronto será entrenador de un club de primer nivel. En Europa, en Inglaterra o en cualquier otro lugar. Volverá a ser campeón», anunció Khedira. Con el carrusel de entrenadores en constante movimiento, parece solo cuestión de tiempo que Alonso tenga la oportunidad de demostrar que su antiguo compañero de equipo tiene razón y, potencialmente, comenzar el largo camino de vuelta a un segundo capítulo con los blancos.
