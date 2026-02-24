«Será un entrenador diferente»: Xabi Alonso, respaldado para volver como entrenador del Real Madrid, mientras su antiguo compañero de equipo compara a Pep Guardiola y José Mourinho

Khedira hizo una audaz predicción sobre el futuro de Alonso, afirmando que el tiempo curará las heridas de su reciente marcha y le permitirá regresar con un enfoque más refinado. «También estoy bastante seguro de que, digamos que dentro de diez o quince años, volverá a ser entrenador del Real Madrid», declaró Khedira a Sky Sport. «Entonces será un entrenador diferente. No necesariamente mejor, pero quizá diferente, para afrontar mejor la situación».

El exinternacional alemán cree que el revés sufrido en Madrid no empaña la reputación de Alonso entre las mentes tácticas más brillantes del fútbol. De hecho, Khedira sitúa al técnico de 44 años al mismo nivel que algunos de los entrenadores más laureados de la historia del fútbol. «Sigue siendo uno de los mejores entrenadores del mundo. Lo veo al mismo nivel que José Mourinho, Pep Guardiola y Carlo Ancelotti. Tiene todo lo que hace a un entrenador de primer nivel», subrayó Khedira, insistiendo en que Alonso tiene la calidad necesaria para dirigir los clubes más importantes del planeta.