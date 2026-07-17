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¿Será titular Bruno Guimaraes en el Arsenal? Por qué Martin Odegaard podría ser vendido en una reestructuración del centro del campo que supondría que el brazalete de capitán pasara a manos de Declan Rice
Guimaraes, estrella del Newcastle, podría costar hasta 100 millones de libras.
Aunque el equipo acaba de lograr su primer título de liga en 22 años, en el Emirates Stadium saben que deben seguir creciendo. No pueden detenerse, pues los rivales con más poder económico ya acechan.
En el norte de Londres se buscan refuerzos en todas las líneas: defensa, ataque y centro del campo, para añadir más energía y creatividad.
Ahí entra Bruno Guimarães, internacional brasileño que lleva cinco años brillando en la Premier League con el Newcastle. El centrocampista de 28 años está abierto a un nuevo reto.
El Arsenal le abriría las puertas si se alcanza un acuerdo, aunque podría hacer falta una oferta de entre 80 y 100 millones de libras (108 y 135 millones de dólares) para convencer a sus rivales nacionales de que lo vendan.
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¿Entraría Guimaraes en el once inicial del Arsenal?
Eso supondría una importante inversión, tanto de confianza como de dinero. ¿Conseguiría Guimaraes siquiera entrar en el once inicial de los Gunners tal y como están las cosas? Cuando se le planteó esa pregunta a Aliadiere, el «Invencible» —en colaboración con ToonieBet— declaró a GOAL: «Es una pregunta difícil, porque acabas de terminar la temporada con [Martin] Zubimendi, que ni siquiera conseguía entrar en el equipo. Myles Lewis-Skelly acaba de llegar y, de la nada, se ha hecho con ese puesto en el centro del campo. Dicho esto, creo que Myles probablemente no empezará la temporada en esa posición.
Si llega, todo dependerá de quién esté disponible desde el inicio, pues los que jugaron el Mundial quizá no estén listos para empezar. Pero Guimaraes es un jugador de primer nivel.
¿Dónde encajaría? Es difícil decirlo, porque ya tienes a Declan Rice, a Martin Odegaard y a Eberechi Eze.
¿Lo pondrías como el más defensivo de los tres? No lo sé, porque a Guimaraes también le gusta subir y marcar. La verdad es que no sé cómo lo encajarán, pero tener grandes jugadores siempre es bueno y Mikel sabrá hacer que funcione».
Odegaard podría ser vendido ahora que Rice se ha hecho con el brazalete de capitán
Los Gunners han sido vinculados con el mediapunta del Aston Villa, Morgan Rogers, por lo que se sugiere traspasar al creativo noruego Odegaard para despejar un centro del campo saturado.
Hace apenas unas semanas levantó un título importante como capitán del club, así que ¿sería una sorpresa que se desprendieran de él? Aliadiere añadió que el brazalete podría pasar a otro jugador: «Si analizas la carrera de Martin en el Arsenal, ha habido altibajos por las lesiones; hubo una temporada en la que no estuvo a su mejor nivel y le costó recuperarse.
Como es el capitán, los aficionados debaten si debe seguir o si se lo dan a Declan Rice. Cambiar de capitán cuando el anterior sigue en el club es complicado.
Quizá la solución sea que, si él quiere marcharse, el club obtenga una buena suma y todos queden contentos; así Martin se iría y el brazalete pasaría a Declan Rice.
Los aficionados debaten mucho, pero si el capitán acaba de ganar un título, parece lógico que se quede.
Pero el Arsenal debe mejorar, como hacen todos, y necesita sangre nueva con ganas de ganar la Premier. Así que, quizá, Martin se marche y llegue otro.
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Calendario del Arsenal: la temporada 2026-27 ya está cerca.
Odegaard tiene 27 años y contrato hasta 2028, así que el Arsenal podría pedir mucho dinero por él y usar ese fondo para fichar a otros jugadores.
Guimaraes está en la mira de los Gunners, aunque aún se desconoce si llegará antes del inicio de la temporada 2026-27, cuando el equipo de Arteta reciba al recién ascendido Coventry el 21 de agosto, después de enfrentar al Manchester City en la Community Shield.
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