Según *Bild*, en el BVB no quieren que Nmecha se vaya, pero han fijado un mínimo de 120 millones de euros para negociar su traspaso.
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¿Será posible un fichaje estrella este verano? Al parecer, el BVB le ha puesto un precio desorbitado a Felix Nmecha
Nmecha brilló en la primera parte de su debut ante Curazao el domingo: marcó el 1-0 y provocó el penalti del 3-1 justo antes del descanso.
Días antes, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, había resaltado el gran potencial de Nmecha y se mostró satisfecho de que el jugador hamburgués haya recuperado su mejor forma a tiempo para el Mundial tras una lesión de rodilla en marzo. «Es un jugador de primer nivel con todo lo necesario para ser uno de los mejores centrocampistas del mundo: talento, velocidad y dinamismo. Está sano, en forma y nos ayudará mucho en el torneo».
Opinión que comparte Lothar Matthäus, quien lo definió como «uno de los mejores mediocampistas box-to-box del mundo». «Si ahora consigue encontrar el equilibrio, lo tendrá todo», añadió Bastian Schweinsteiger, y Mats Hummels coincidió en MagentaTV: «Tiene todo lo necesario para ser de talla mundial, realmente le veo capaz de todo en el fútbol».
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Mourinho está «entusiasmado»: el Real Madrid sigue a Félix Nmecha.
José Mourinho, de regreso al banquillo del Real Madrid, estaría «encantado» con Nmecha y ya habría preguntado por el centrocampista del Borussia Dortmund. Los blancos buscan desde hace años un centrocampista que tome el mando tras las salidas de Kroos y Modric. En las dos últimas temporadas, el club se ha quedado sin títulos bajo la dirección de Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa.
Además, se rumorea que Manchester City, Manchester United y Chelsea también siguen al jugador.
El BVB se sentía seguro tras renovar a Nmecha en marzo hasta 2030, con una cláusula de 80 millones que no se puede activar hasta 2027, por lo que un traspaso inmediato después del Mundial parecía improbable.
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Felix Nmecha fichó por el BVB por 30 millones de euros
En 2023, el Dortmund pagó unos 30 millones de euros al Wolfsburgo por Nmecha. Lesiones y falta de adaptación lo convirtieron pronto en un fichaje cuestionado. Además, su condición de evangélico practicante y sus comentarios homófobos y transfóbicos en redes sociales, donde apoyó a la organización «Ballers in God», generaron escepticismo entre la afición.
El club, a través de su presidente Aki Watzke, tuvo que aclarar: «Felix ha dejado claro que respeta y ama a todas las personas, sin importar su color de piel, religión u orientación sexual».
Sin embargo, en lo deportivo, Nmecha no tuvo errores la temporada pasada: fue clave en el subcampeonato y la clasificación a la Champions, con cinco goles y tres asistencias en 42 partidos.