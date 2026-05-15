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¿Será la Premier League un trampolín para Cesc Fábregas? «El Crystal Palace podría serlo», según el entrenador del Como, campeón del mundo, que se prepara para volver al Chelsea
El próximo entrenador del Chelsea: Iraola y Alonso, entre los candidatos
Tras despedir a Enzo Maresca y a Liam Rosenior —este último solo dirigió 23 partidos— durante la temporada 2025-26, el Chelsea, clasificado para la final de la FA Cup, trabaja ahora con el técnico interino Calum McFarlane.
El fichaje definitivo se anunciará en verano y los candidatos son Andoni Iraola, Marco Silva y Xabi Alonso. Este último, sin equipo desde que lo destituyó el Real Madrid en enero, es el favorito para llegar a Stamford Bridge.
Sin embargo, también se contempla la opción de fichar a otro exinternacional español: Cesc Fàbregas. El técnico de 39 años ha impresionado en su debut como entrenador al ascender al Como a la Serie A y luchará por la clasificación a la Champions. Fàbregas jugó en el Chelsea entre 2014 y 2019 y ganó dos Premier League, una FA Cup, una Copa de la Liga y una Europa League.
Se espera que asuma un cargo directivo importante pronto, aunque algunos dudan de su experiencia para el banquillo londinense más codiciado. Otro puesto en la capital —mientras Oliver Glasner deja el Palace— podría ser su trampolín.
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¿Sería Fábregas un buen fichaje para el Palace?
Al preguntarle si Selhurst Park podría ser el trampolín, el exdelantero de los Eagles, Morrison —en declaraciones exclusivas a GOAL con Freebets.com— afirmó: «El Palace podría serlo. También he visto que relacionan a Cesc Fábregas con el Chelsea; allí fue un gran jugador.
Nunca se sabe. Con un entrenador joven como él, ficharía a Cesc Fábregas para el Palace sin dudarlo. Lo que hace en el Como es excepcional: dirige a un grupo joven y esta temporada sus resultados son brillantes. Si Fábregas se vincula al Crystal Palace y queda libre, me interesaría mucho.
Era un futbolista inteligente y muy bueno, y creo que encajaría muy bien en el club. Si el Palace tuviera la oportunidad de ficharlo, no lo dudaría ni un segundo».
Por qué Fábregas debería evitar el Chelsea por ahora
Al ser preguntado sobre lo que Fábregas podría aportar a la Premier League, Morrison añadió: «Es una liga diferente; la Serie A y la Premier League son totalmente distintas, así que sería muy interesante.
Estos entrenadores jóvenes necesitan una oportunidad. Fábregas fue un futbolista inteligente y lo es también como técnico, así que me intriga ver cómo le iría en la Premier League.
«Si vas a un club grande como el Chelsea, todos te observan de inmediato; pero si primero triunfas en el Palace, luego puedes dar el salto. Me parece un buen fichaje. Mi prioridad sería Iraola, pero si estuviera disponible, elegiría a Cesc Fábregas».
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Glasner, autor de una hazaña histórica, podría despedirse del Palace con otro trofeo
Quien tome las riendas del Palace heredará un gran desafío, pues Glasner se marcha tras hacer historia en el sur de Londres. Conquistó la FA Cup 2025 —primer título relevante de los Eagles— y luego venció al Liverpool en la Community Shield.
Ahora busca el tercero en un año, tras alcanzar la final de la Conference League frente al Rayo Vallecano. Fábregas podría aprovechar esa base para, más adelante, regresar a Stamford Bridge, Arsenal o Barcelona.