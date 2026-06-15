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Oliver Maywurm

Traducido por

¿Será este verano otro periodo agitado pero positivo para el que fuera el jugador más deseado del Bayern de Múnich? Una superestrella de la Eurocopa 2024 está en una encrucijada de cara al Mundial

World Cup
FEATURES
España vs Cabo Verde
España
N. Williams

En la Eurocopa 2024 alcanzó su máximo esplendor, pero su fichaje por un club de primera división fracasó en dos ocasiones. Ahora, Nico Williams está lejos de los mejores: ¿revertirá su suerte en el Mundial?

Nico Williams deja atrás dos veranos turbulentos. En 2024 deslumbró sobre el campo; en 2025 acaparó portadas por asuntos ajenos al juego. Este verano de 2026 puede marcar su futuro.

Para un futbolista con todas las puertas abiertas y un futuro de estrella mundial, la encrucijada es clara: ¿cumplirá su enorme potencial o caerá en el olvido?

  • En la Eurocopa 2024, Williams fue una revelación. Junto al entonces adolescente Lamine Yamal, formó una dupla de extremos que entusiasmó a todos. Su estilo espectacular y sus regates fulgurantes le hicieron brillar. Además, su talento fue decisivo: con 21/22 años, combinó brillantes acciones individuales con un gran aporte al grupo.

    España acabó ganando la Euro y Williams, deslumbrante, fue nombrado mejor jugador de la final ante Inglaterra (2-1) tras marcar el primer gol, asistido por Yamal. «Aún no somos conscientes de lo logrado», admitió radiante tras el triunfo de Berlín. «Esto es para todos los que creyeron en mí desde el principio. [...] La gente ahora me conoce mejor y me muestra mucho respeto. Lo valoro mucho. Trabajo duro para ser uno de los mejores en mi posición».

    Durante la Eurocopa de Alemania se le consideró uno de los mejores extremos del planeta. Por eso, pocos imaginaban que, a puertas del Mundial 2026, seguiría en Bilbao y que hoy estaría tan lejos de los mejores en su posición.

    • Anuncios
  • Nico WilliamsGetty Images

    ¿Rechazó Nico Williams al Barcelona en 2024 por una promesa a su hermano?

    Tras la Euro 2024, Williams pudo fichar por el Barcelona, su destino soñado. Pero optó por seguir en el Athletic, donde juega desde los 12 años.

    Una de las razones fue la promesa que le hizo a su hermano mayor, Iñaki, también jugador del club: deseaba compartir un año más de cancha y, sobre todo, disputar la final de la Europa League 2025 en casa, en San Mamés. Llegaron a semifinales gracias a sus cuatro goles y dos asistencias, pero allí el Manchester United les cerró el paso.

    Antes, en la vuelta de octavos ante la Roma, su doblete remontó el 1-2 de la ida y llevó el marcador global a un 3-1. En conjunto, la temporada 2024/25 fue decente, aunque no brilló como se esperaba tras su gran Eurocopa, y las lesiones le afectaron cada vez más.

    Aun así, en verano de 2025 volvió a ser codiciado: el Barça y el Bayern, que acabó fichando a Luis Díaz, lo tantearon. El campeón alemán le ofreció un alto salario, pero sus esfuerzos fueron en vano.

  • Nico Williams: «La puerta del Barça se ha cerrado para siempre»

    El deseo de Williams de cambiar de aires molestó en Bilbao. Desconocidos grafitearon un mural donde aparecía con su hermano Iñaki y le escribieron: «Tanto si te vas como si te quedas, has perdido nuestro respeto». El Athletic le mostró su apoyo, pero él prefería volver al Barça.

    Por eso rechazó una primera oferta de renovación y, a finales de junio de 2025, se habló de un precontrato con el Barça, donde esperaba jugar con su amigo Yamal y adaptarse al estilo de Hansi Flick.

    Sin embargo, a principios de julio de 2025 se confirmó que no iría al Barça, que ya lo esperaba. Finalmente renovó con el Athletic hasta 2035. En el vídeo de la renovación, Williams aludió a las pintadas y añadió «2035» sobre su imagen en el mural.

    «A la hora de tomar decisiones, lo más importante para mí es escuchar a mi corazón», dijo Williams en el vídeo de presentación publicado en Instagram. «Estoy donde quiero estar, con mi gente. Este es mi hogar». En Barcelona la decisión provocó gran decepción: al parecer, el internacional español ni siquiera rechazó personalmente la oferta, lo que enfrió aún más su relación con el Camp Nou. «La puerta está cerrada para él para siempre», citó RAC1 a una fuente del Barça.

  • Nico WilliamsGetty Images

    Nico Williams ha tenido una temporada desastrosa

    Tras no poder fichar por el club de sus sueños, Williams se centró en las ventajas de seguir en Bilbao. «Tenemos una temporada larga con grandes retos, como la Liga de Campeones, y qué mejor que jugarla con el club de mi vida. Quiero seguir haciendo historia», declaró tras su renovación.

    Tras brillar con España en la semifinal de la Liga de Naciones contra Francia en junio de 2025, con un gol y una asistencia en la victoria 5-4 sobre la Equipe Tricolore, Williams buscó revertir el malestar que a veces reinaba en Bilbao por su deseo de marcharse y volver a ser referente. Sobre todo porque tenía muchas ganas de jugar la Liga de Campeones.

    La temporada 2025/26 empezó de forma brillante: en la primera jornada marcó un gol y dio dos asistencias en la victoria 3-2 sobre el Sevilla, pero pronto sus momentos destacados se redujeron. En la Champions, donde el Bilbao quedó eliminado tras la fase de grupos, solo fue titular dos veces por lesión; sumó tres partidos en total y sus primeras actuaciones en la máxima competición quedaron deslucidas.

    La ingle, en especial, limitó a un jugador cuyo dinamismo, cambios de dirección y control dependen de la plena integridad física. Nunca alcanzó su mejor nivel y pasó meses luchando por recuperarse. En la última jornada se lesionó el muslo y, durante un tiempo, temió perderse el Mundial 2026.

  • ¿Podrá Nico Williams volver a brillar en el Mundial?

    Williams jugó por última vez con la selección en septiembre de 2025, en la victoria 6-0 sobre Turquía en la eliminatoria mundialista. Una lesión lo mantuvo en el banquillo varias semanas.

    Aun así, el seleccionador Luis de la Fuente lo incluye en la lista para el Mundial, consciente de su importancia en la Eurocopa y pese a los problemas físicos.

    Al igual que Lamine Yamal, lesionado en abril, Williams ha vuelto hace poco a los entrenamientos. Ya superó sus problemas de muslo, aunque su presencia el lunes contra Cabo Verde aún no está confirmada. Si está al 100 %, su velocidad lo convierte en la primera opción para la banda.

    De estar al 100 %, su velocidad lo mantendría como primera opción. ¿Será este verano un nuevo impulso para Williams?

  • Nico Williams: sus participaciones en torneos con la selección española hasta la fecha

    Mundial 2022:


    Partidos disputados

    4

    Goles

    0

    Asistencias

    0

    Resultados

    Octavos de final

    Eurocopa 2024:


    Partidos jugados

    6

    Goles

    2

    Asistencias

    1

    Resultado

    Campeón de Europa


World Cup
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