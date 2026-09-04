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«Será especial»: Ferran Torres lanza una advertencia al Barcelona mientras la estrella del PSG se prepara para un «emocionante» reencuentro en la Champions League
Torres completa su sonado traspaso al PSG
Torres ha cerrado un traspaso de 50 millones de euros al PSG después de rechazar la posibilidad de ampliar su etapa en el Barcelona. El jugador, de 26 años, se marcha a la capital francesa tras una campaña sobresaliente en el Mundial 2026. Tras la salida de Robert Lewandowski al Chicago Fire, el Barcelona esperaba que Torres liderara su ataque esta temporada. Sin embargo, con su contrato llegando a su fin, el delantero optó por ponerse a prueba en el vigente campeón de Europa.
El español ya ha empezado de forma explosiva su etapa en la Ligue 1. Saliendo desde el banquillo ante el Stade Rennais con su nuevo equipo perdiendo 2-0, Torres marcó un doblete en la segunda parte para rescatar un empate 2-2 en su debut.
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El traspaso al PSG etiquetado como un paso adelante
Torres ha hablado abiertamente sobre las motivaciones detrás de su sonada salida de Cataluña. El atacante admitió que los contactos iniciales con el gigante francés comenzaron incluso antes del Mundial de este verano.
«Los contactos con el PSG comenzaron incluso antes del Mundial», admitió Torres, en declaraciones recogidas por World Soccer Talk. «Nos llamaron y hablamos. Entonces ya había tomado mi decisión porque quería jugar en un club como el PSG. Es un paso adelante en mi carrera del que estoy superorgulloso porque me uno al campeón de Europa.
«El PSG es ahora mismo el mejor equipo de Europa. Ha ganado las dos últimas Champions League. Y eso mete más presión a nuestros rivales. Tenemos que mejorar. Intentaremos ganar la Champions League por tercer año consecutivo».
El reencuentro con Luis Enrique desempeñó un papel clave
Un factor importante en el traspaso fue la posibilidad de reencontrarse con el entrenador del PSG, Luis Enrique. Ambos construyeron una sólida relación de trabajo durante su etapa juntos en la selección española.
«Siempre he dicho que Luis Enrique fue como un padre para mí desde que llegué a la selección española», dijo. «Siempre ha creído en mí. Confió en mí para que fichara por el PSG. Siempre me ha dado mucha confianza y espero devolvérsela esta temporada».
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Crece la expectación por una gran reunión en Barcelona
El destino ya ha cruzado a Torres con su antiguo club. El sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026-27 emparejó al PSG con el Barcelona, preparando un choque estelar en el Parque de los Príncipes el 20 de octubre. El internacional español espera una cita emotiva, pero sigue totalmente centrado en ayudar al PSG a conquistar una tercera corona europea consecutiva.
«El partido contra el Barcelona será especial», declaró Torres. «Fueron mis compañeros durante cuatro años y medio. Va a ser un partido emocionante para mí y para el equipo. Los partidos PSG-Barcelona siempre son especiales. Intentaremos ganar, pero ya veremos».
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