Preguntado por si el nuevo técnico del City tendrá que enfrentarse a algunas preguntas incómodas si no llega un éxito tangible, Hamann, hablando en asociación con ToonieBet, dijo a GOAL: «Sí, creo que sentirá presión. Y la otra cosa es que el City ha llegado a un punto en el que la gente simplemente lo espera.

«Y hasta con la Copa de la Liga o la FA Cup, la gente dice: “bueno, es el City y obviamente gasta mucho dinero y Pep está ahí”. Pero no puedes dar las cosas por sentadas porque hay otros 20 equipos, 19 equipos en la Premier League que quieren bajarte del trono.

«Obviamente, en las competiciones coperas es una oportunidad para los equipos de categorías inferiores o para algunos de los equipos de más abajo en la división. No es fácil ganar títulos. En años pasados, la Copa de la Liga a veces era, durante muchos años, una copa en la que jugaba el segundo equipo o el segundo once o los suplentes. Pero ahora es muy difícil ganar títulos.

«Hubo un partido de copa con el Chelsea [contra el Luton]. Incluso [Xabi] Alonso, miré la alineación y no podía creer el once que eligió porque probablemente había seis, siete, ocho titulares de la Premier League. Así de en serio se lo toman ahora, así que no puedes darlo por hecho.

«Y si sigues a un entrenador que ha sido tan influyente y al que muchos jugadores le tienen que dar especialmente las gracias. Han sido historias fantásticas. Obviamente, hubo algún caso aislado como [Jack] Grealish o [Phil] Foden, que probablemente no se beneficiaron de Pep tanto como pensaban.»

El excentrocampista del City Hamann añadió, con Arsene Wenger y Sir Alex Ferguson como señales de advertencia para el grupo propietario del Etihad Stadium: «Suceder a Guardiola a veces es casi imposible.

«Hemos visto lo que pasó en el Arsenal con Wenger, hemos visto lo que pasó con Fergie en el Manchester United. A los entrenadores que vinieron después de estos tipos les resultó realmente difícil. El Manchester United, a día de hoy, todavía no ha encontrado a uno. Nos remontamos ya a, qué, ¿10 años?

«Ahora vemos que Wenger era diferente a Arteta, pero Arteta estuvo al borde de ser despedido probablemente dos o tres veces. Ahora han enderezado el rumbo, tienen éxito. No están jugando bien, pero tienen éxito, son eficientes.

«No quiero decir que tenga todas las de perder, pero en gran medida, si me preguntas ahora, ¿tendrá éxito? ¿Será un entrenador exitoso del City? Me inclino firmemente, por desgracia, a que no.»