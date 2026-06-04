El hermano de Kaishu Sano, jugador del Mainz muy codiciado este verano, ha completado su tercera y mejor temporada en el Nijmegen. Según rumores, Ajax y Nottingham Forest lo siguieron en invierno.

Sin embargo, no obtuvo permiso para marcharse y se mantuvo como pilar del equipo, que acabó tercero en la Eredivisie y podría clasificarse por primera vez para la Liga de Campeones. Sano cerró la temporada con tres goles y siete asistencias.

Su polivalencia le permite actuar en la contención, en la creación y como extremo izquierdo. Un perfil que podría interesar al PSV Eindhoven este verano, dado que el club holandés podría perder a un jugador clave por el Bayern de Múnich.