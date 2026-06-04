Según Omroep Gelderland, el VfB quiere fichar al joven Kodei Sano, de 22 años, del NEC Nijmegen, en el mercado de verano.
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¿Será el FC Bayern un obstáculo? El VfB Stuttgart negocia un fichaje estrella, pero podría enfrentarse a problemas
El hermano de Kaishu Sano, jugador del Mainz muy codiciado este verano, ha completado su tercera y mejor temporada en el Nijmegen. Según rumores, Ajax y Nottingham Forest lo siguieron en invierno.
Sin embargo, no obtuvo permiso para marcharse y se mantuvo como pilar del equipo, que acabó tercero en la Eredivisie y podría clasificarse por primera vez para la Liga de Campeones. Sano cerró la temporada con tres goles y siete asistencias.
Su polivalencia le permite actuar en la contención, en la creación y como extremo izquierdo. Un perfil que podría interesar al PSV Eindhoven este verano, dado que el club holandés podría perder a un jugador clave por el Bayern de Múnich.
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El FC Bayern podría fichar a Sano si el PSV Eindhoven lo necesita.
El campeón alemán habría alcanzado un acuerdo con Ismael Saibari y ahora negocia su traspaso con el PSV para el verano. Según el periódico neerlandés Eindhovens Dagblad, las pretensiones económicas del club siguen siendo un obstáculo. Según el diario, la “gigantesca indemnización” exigida superaría los 60 millones de euros, lo que sería un récord para el club de la Eredivisie.
Pese a ello, el Eindhoven ya prepara la salida del futbolista y busca a Sano, lo que podría enfrentar al VfB a un nuevo rival en la pugna por el polivalente centrocampista.
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El VfB Stuttgart está interesado en Sano: ¿sustituto de Stiller o de Chema Andrés?
En Stuttgart, Sano podría cubrir algunas bajas importantes. El internacional Angelo Stiller podría marcharse a un grande de Europa. Además, el Real Madrid tiene una opción de recompra sobre Chema Andrés, fichado el pasado verano por solo tres millones de euros.
La presencia de José Mourinho, nuevo técnico del Madrid, en la tribuna de la final de la Copa DFB contra el Bayern por invitación del director deportivo del Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, avivó las especulaciones. Sin embargo, según Sky, en el VfB aún no hay gran preocupación.