De cara al futuro, Kane exige conversaciones más profundas dentro de la concentración para resolver los problemas recurrentes ante rivales de élite en las últimas fases de los grandes torneos. Insiste en que el dolor debe servir como combustible para ayudar al grupo a descubrir cómo mantener su identidad en los momentos de máxima presión.

«Es algo que no hemos sido del todo capaces de hacer en las últimas fases de los torneos contra las selecciones más grandes y las mejores selecciones», admitió el internacional con 121 partidos. «Puede que sea una mezcla de cosas. Puede que sean las personalidades, puede que sea la mentalidad, puede que sea simplemente la dirección y cómo queremos jugar esos partidos».

Para cerrar esa brecha, el capitán considera la próxima Liga de Naciones como un paso vital. «Sé que existe la percepción de que la Liga de Naciones quizá no es tan importante, pero cuando llevas tanto tiempo sin ganar, creo que simplemente la sensación de conquistar un trofeo con Inglaterra podría impulsarnos de cara a la Eurocopa dentro de un par de años», afirmó Kane, al tiempo que instó a sus compañeros a asumir la competición.







