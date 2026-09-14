90'+3' - ¡DOBLETE DE LA ROMA, PISILLI! Mancini repele el ataque granata, Braganca despeja a los pies del centrocampista italiano, que con un latigazo de derechas manda a la red el 2-0.





78' - Braganca, lanzado a portería en el mano a mano con Svilar, es alcanzado en el último momento por Balerdi.





70' - Lo intenta de nuevo Molina, con un latigazo de derechas desde fuera del área, tras un balón recuperado por de Roon: atrapa Perri.





67' - La Roma vuelve a correr riesgos, con Simeone habilitado en el área, que primero controla y luego deja escapar el balón.





58' - ¡Ocasión increíble para el empate del Torino! Simeone recibe de Braganca en el centro del área, controla y remata, pero Svilar está bien para cerrar portería y salvar a su equipo.





55' - ¡Molina, muy cerca del segundo con un golazo! Pared aérea entre Molina y Malen, con el argentino entrando en el área y rematando de volea el balón devuelto por el neerlandés, fuera por poco.





40' - ¡LA ABRE LA ROMA, SENTENCIA MALEN! Saque erróneo de Perri, el balón le llega a Mancini, que asiste a Dybala, hábil para habilitar al neerlandés. Disparo repentino, rechazo y choque con Comuzzo y el portero granata, pero el ex Aston Villa está rapidísimo para golpear desde el suelo y marcar el 1-0. Sexto gol en esta Serie A, vigésimo en Italia para el goleador de la Roma, veintiuno en 25 partidos con la Roma.





35' - Lo intenta el Torino, con un buen derechazo de Mandragora: Svilar lo desactiva.





21' - Acción arrolladora de Lulli, que se va por la banda derecha dejando atrás a Vlasic: centro y milagro de Coco, que se adelanta en el último momento a Malen.





12' - Otro peligro para el Torino, con la Roma llegando al disparo escorado de Soulé. Perri envía a córner.





10' - Ocasión para la Roma: centro tenso de Hermoso, Malen se lanza de cabeza y la manda fuera por poco.