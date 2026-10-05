«Sensaciones maravillosas»: Dani Olmo reflexiona sobre su valiente salida del Barcelona antes de un emotivo regreso a Croacia

Para la mayoría de los jugadores, un viaje internacional a Split representa solo otro partido en un calendario cargado, pero para Olmo, el choque del martes es un viaje de regreso al lugar donde se forjó su identidad profesional. Tras dejar la cantera del Barcelona en 2014 para unirse a la academia del Dinamo Zagreb, el mediapunta fue progresando en las categorías inferiores antes de hacerse un nombre con el primer equipo entre 2015 y 2020, con 34 goles en 124 partidos en todas las competiciones.

«Va a ser un partido muy especial para mí. Pasé seis años de mi vida aquí y es un país que me lo ha dado casi todo como futbolista y como persona. Son sentimientos muy bonitos», explicó Olmo.