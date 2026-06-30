El tenista estadounidense, de 23 años, perdió ante el finlandés Otto Virtanen por 4-6, 6-3, 7-6(10-8), 2-6 y 6-7(9-11) tras 4 horas y 21 minutos. En el tie-break decisivo, el favorito falló una bola de partido.
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¡Sensación en Wimbledon... y ventaja para Zverev! Uno de los mejores jugadores sobre hierba del año ya ha quedado eliminado
Shelton brilló en Wimbledon los dos últimos años: en 2024 perdió en octavos y en 2025 en cuartos, siempre ante Jannik Sinner. El italiano ganó luego su primer título en el All England Club. En el cuadro de Alexander Zverev, Shelton era visto como uno de los principales rivales del campeón de Roland Garros.
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Virtanen, procedente de la fase previa, da la sorpresa en Wimbledon: «He tenido un mes fantástico»
Virtanen (25), número 140 del ranking, se clasificó para Wimbledon tras ganar dos finales Challenger en Birmingham y Nottingham. Nunca había vencido a Shelton y solo contaba con un triunfo previo en el torneo.
«He tenido un mes fantástico, he ganado muchos partidos sobre hierba», declaró Virtanen, que el año pasado se perdió el torneo por una lesión. «Sabía que, si estaba en forma, los resultados llegarían, y aquí estamos», afirmó entre los vítores del público.