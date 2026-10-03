Tras la ajustada derrota ante el City, Scholes cuestionó abiertamente si el belga tiene el pedigrí necesario para pelear por el título. «¿Qué equipo has visto ganar la Premier League sin un portero de primer nivel?», afirmó la leyenda del United. «Lammens podría serlo, no lo sé, creo que el jurado probablemente todavía no se ha pronunciado sobre eso».

Subrayando la importancia histórica de los grandes guardametas, Scholes añadió: «Necesitas un portero de primer nivel. Piensas en el equipo del Liverpool con Alisson, los equipos del City, Raya en el Arsenal. El Man United con Peter Schmeichel y Edwin van der Sar. Todos han tenido porteros brillantes, brillantes. Se empieza desde atrás, por supuesto que sí».

Al abordar el intenso foco mediático, Lammens se mostró completamente impasible. «No he cambiado de carácter por jugar al fútbol en el Manchester United», explicó. «Tienes que ser mentalmente fuerte y tener confianza en ti mismo ante toda esa gente que expresa su opinión. Puedo imaginar que esto no es fácil para todo el mundo. Me encanta jugar todos esos partidos de la Premier League. Premier League, Nations League... Eso no se siente diferente».



