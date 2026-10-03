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Senne Lammens responde a Paul Scholes mientras el portero del Manchester United aborda la afirmación de que «el jurado aún no se ha pronunciado»
Un ascenso meteórico en Old Trafford
Lammens llegó a Mánchester el pasado verano, cerrando un traspaso de última hora por 18,1 millones de libras desde el Royal Antwerp. Pese a un perfil relativamente bajo y a una cantidad moderada, el jugador de 24 años desbancó rápidamente a Altay Bayindir para hacerse con el dorsal número uno a las órdenes de Ruben Amorim y Michael Carrick.
El belga firmó una sólida campaña de debut, con ocho porterías a cero en 32 apariciones en la Premier League. Su impacto inmediato fue muy elogiado, y el excentrocampista del United Owen Hargreaves llegó a calificarlo como el fichaje de la temporada del club. Sin embargo, un lento arranque de la actual campaña ha provocado un repentino escrutinio, que alcanzó su punto álgido tras una derrota por 1-0 en el derbi ante el Manchester City.
- AFP
El duro veredicto de Scholes y la respuesta de Lammens
Tras la ajustada derrota ante el City, Scholes cuestionó abiertamente si el belga tiene el pedigrí necesario para pelear por el título. «¿Qué equipo has visto ganar la Premier League sin un portero de primer nivel?», afirmó la leyenda del United. «Lammens podría serlo, no lo sé, creo que el jurado probablemente todavía no se ha pronunciado sobre eso».
Subrayando la importancia histórica de los grandes guardametas, Scholes añadió: «Necesitas un portero de primer nivel. Piensas en el equipo del Liverpool con Alisson, los equipos del City, Raya en el Arsenal. El Man United con Peter Schmeichel y Edwin van der Sar. Todos han tenido porteros brillantes, brillantes. Se empieza desde atrás, por supuesto que sí».
Al abordar el intenso foco mediático, Lammens se mostró completamente impasible. «No he cambiado de carácter por jugar al fútbol en el Manchester United», explicó. «Tienes que ser mentalmente fuerte y tener confianza en ti mismo ante toda esa gente que expresa su opinión. Puedo imaginar que esto no es fácil para todo el mundo. Me encanta jugar todos esos partidos de la Premier League. Premier League, Nations League... Eso no se siente diferente».
Respaldo del seleccionador nacional
A pesar del ruido externo en Inglaterra, Lammens sigue gozando de un apoyo inquebrantable en la escena internacional. El seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, destacó la impresionante fortaleza mental del guardameta y su transición sin problemas a la vida en la Premier League.
«La fortaleza de Senne es que siempre sigue siendo el mismo, independientemente de las circunstancias», señaló Van Bommel. «Ese es su carácter y su calidad. Si ves lo rápido que se adaptó al Manchester United. El club es más rico, el estadio es más grande que en el Antwerp... Tiene una buena conexión con sus defensores. Eso merece un elogio».
- AFP
Reponerse de la decepción en el derbi
Lammens tendrá que apoyarse en esa mentalidad resiliente para ayudar a que el United vuelva al buen camino tras su desilusión en el derbi. Con el equipo acusando un arranque lento, establecer una solidez defensiva será un objetivo prioritario en las próximas semanas.
El jugador de 24 años se enfrenta al reto inmediato de acallar a quienes aún dudan de él recuperando el nivel de la pasada temporada. Mientras compagina partidos de máxima exigencia a nivel nacional con sus próximos compromisos en la Nations League, debe demostrar que puede sostener una línea defensiva que exige estándares de élite.
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