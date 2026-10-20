Aunque el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) indicó inicialmente que el fallo llegaría pocos días después de la audiencia, el tribunal ha optado por emitir una resolución completa con fundamentos jurídicos detallados, conocida como laudo del TAS. Al confirmar el lunes el nuevo plazo, el TAS señaló en un comunicado oficial: «Este proceso requerirá varias semanas y se espera que el laudo del TAS se emita a finales de noviembre de 2026».

En declaraciones a las puertas de la audiencia a principios de este mes, el director general del TAS, Matthieu Reeb, había señalado: «Sé que es una larga espera para los aficionados, unos meses después de la final entre Senegal y Marruecos. Espero que la decisión llegue no hoy ni mañana, sino unos días más tarde. Los hechos están establecidos, están claros, y los debates se centrarán en algunas cuestiones procesales y aspectos jurídicos».