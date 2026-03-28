Senegal protesta contra la decisión de la CAF: dos estrellas y la Copa Africana de Naciones llevada al campo; qué ocurrió en el partido amistoso contra Perú

Tras la decisión del CAF, esta tarde —mientras Senegal disputaba un partido amistoso contra Perú—, la selección nacional saltó al campo luciendo con orgullo su nueva equipación oficial, en la que se podían ver las dos estrellas situadas sobre el escudo (como símbolo de los dos títulos continentales conquistados en el campo).

Pero eso no es todo.

La selección senegalesa —entre jugadores y todo el cuerpo técnico presente— desfiló y celebró junto a sus aficionados en el Stade de France con la Copa de África en la mano.

Un gesto claro que aviva aún más el enfrentamiento político y deportivo.